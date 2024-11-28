Президент ФВПР Евгений Шаронов единогласно переизбран на свою должность

Posted 28 ноября, 16:04
Published 28 ноября, 16:04
Modified 28 ноября, 16:04
Updated 28 ноября, 16:04
Дмитрий Апанасенко, двукратный призер Олимпийских игр и член президиума ФВПР, отметил высокую эффективность работы организации. Он подчеркнул, что за последние два года удалось достичь значительных успехов, включая проведение международных матчей в непростых условиях. Об этом пишет rosbalt.ru.
В мужской Суперлиге российского водного поло впервые участвуют 14 команд, а в женской — 11. Первенство России проходит в четырех возрастных категориях, и планируется добавить еще одну. За исключением U-21, в каждой возрастной категории принимает участие около 30 команд, что подчеркивает возросшую популярность водного поло.
Евгений Шаронов поблагодарил своих коллег за оказанные доверие и поддержку. Он выразил уверенность в том, что благодаря деятельности ФВПР открываются новые возможности для развития водного поло в России, и задача организации — максимально эффективно их использовать.