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Posted 28 ноября, 16:04

Published 28 ноября, 16:04

Modified 28 ноября, 16:04

Updated 28 ноября, 16:04

Президент ФВПР Евгений Шаронов единогласно переизбран на свою должность

Президент ФВПР Евгений Шаронов единогласно переизбран на свою должность

28 ноября 2024, 16:04
Фото: ФВПР.
На состоявшейся в Москве отчетно-выборной конференции Федерации водного поло России (ФВПР) был единогласно переизбран президент организации Евгений Шаронов. Также утвержден обновленный состав президиума федерации.

Дмитрий Апанасенко, двукратный призер Олимпийских игр и член президиума ФВПР, отметил высокую эффективность работы организации. Он подчеркнул, что за последние два года удалось достичь значительных успехов, включая проведение международных матчей в непростых условиях. Об этом пишет rosbalt.ru.

В мужской Суперлиге российского водного поло впервые участвуют 14 команд, а в женской — 11. Первенство России проходит в четырех возрастных категориях, и планируется добавить еще одну. За исключением U-21, в каждой возрастной категории принимает участие около 30 команд, что подчеркивает возросшую популярность водного поло.

Евгений Шаронов поблагодарил своих коллег за оказанные доверие и поддержку. Он выразил уверенность в том, что благодаря деятельности ФВПР открываются новые возможности для развития водного поло в России, и задача организации — максимально эффективно их использовать.

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