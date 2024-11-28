Проезд есть: мост открыли на сложном участке трассы в Приморском крае

Posted 28 ноября, 10:22
Published 28 ноября, 10:22
Modified 28 ноября, 10:25
Updated 28 ноября, 10:25
Новый мост, построенный с учетом современных нагрузок, обеспечит безопасный проезд всех типов транспортных средств.
Открытие моста стало важным шагом для улучшения транспортной инфраструктуры региона, что положительно скажется на передвижении как местных жителей, так и туристов. Обновление мостового сооружения позволит значительно сократить время в пути и повысить безопасность на дороге.
Строительство моста проводилось в рамках программы по развитию дорожной сети Приморского края. В дальнейшем планируется продолжение работ по модернизации дорожной инфраструктуры, что сделает поездки более комфортными и безопасными