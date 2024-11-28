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Posted 28 ноября, 10:22

Published 28 ноября, 10:22

Modified 28 ноября, 10:25

Updated 28 ноября, 10:25

Движение автотранспорта открыто по мосту на автодороге Находка —

Проезд есть: мост открыли на сложном участке трассы в Приморском крае

28 ноября 2024, 10:22
Фото: 1MI.

Движение автотранспорта открыто по мосту на автодороге Находка —

Сюжет
Мост
В Приморском крае запущено движение автотранспорта по обновленному мосту на 2 километре автодороги Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово, расположенном в районе Находки.

Новый мост, построенный с учетом современных нагрузок, обеспечит безопасный проезд всех типов транспортных средств.

Открытие моста стало важным шагом для улучшения транспортной инфраструктуры региона, что положительно скажется на передвижении как местных жителей, так и туристов. Обновление мостового сооружения позволит значительно сократить время в пути и повысить безопасность на дороге.

Строительство моста проводилось в рамках программы по развитию дорожной сети Приморского края. В дальнейшем планируется продолжение работ по модернизации дорожной инфраструктуры, что сделает поездки более комфортными и безопасными

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