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Posted 28 ноября, 06:08

Published 28 ноября, 06:08

Modified 28 ноября, 06:10

Updated 28 ноября, 06:10

Владивосток избавляется от старых шин — их вывозят десятками тонн в месяц

Счёт идёт на сотни тонн: старые шины вывозят из Владивостока

28 ноября 2024, 06:08
Фото: vlc.ru.

Владивосток избавляется от старых шин — их вывозят десятками тонн в месяц

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Наш Город
В ноябре с улиц и обочин Владивостока было вывезено 85 тонн старых покрышек. Многие горожане так и не стали сознательными и избавляются от шин по принципу «кто-нибудь уберёт», не понимая, как тем самым вредят окружающей среде и себе в итоге.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: все собранные с улиц города покрышки — а с начала года это 884 тонны! — передаются бригадами городских предприятий «Зелёный Владивосток» и «Содержание городских территорий» — для дальнейшей утилизации в специализированную организацию.

Выброшенные кем-то нерадивым и не очень любящим Владивосток шины вывозят из разных районов города. Например, на прошлой неделе стихийные свалки старых шин были ликвидированы на десяти улицах, в частности — Вязовой, 3-й Шоссейной, Слуцкого, Трудовой и других.

— Работы по вывозу шин ведутся в ежедневном режиме. Однако на улицах города постоянно появляются новые свалки из старых покрышек. К сожалению, недобросовестные граждане нередко оставляют использованную резину в лесу, возле домов и дорог, а также за гаражами, на пустырях и даже в прибрежной зоне, — отметили в управлении городской среды.

Изношенные покрышки, будучи брошенными на склонах сопок или в укромных уголках города, способны пролежать там более века, потихоньку разлагаясь и выделяя вредные — очень вредные! — для здоровья человека вещества. Поэтому и надо сдавать их в переработку. Ознакомиться с адресами, где в городе принимают отработанные автопокрышки, можно по ссылке.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток избавляется от самовольно установленных гаражей и незаконной рекламы.

Счёт на десятки: хлам, незаконные конструкции и гаражи вывозят с улиц Владивостока
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#Новости#Владивосток#Приморский край#Наш Город#Очистка
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