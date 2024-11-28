Счёт идёт на сотни тонн: старые шины вывозят из Владивостока

Posted 28 ноября, 06:08
Published 28 ноября, 06:08
Modified 28 ноября, 06:10
Updated 28 ноября, 06:10
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: все собранные с улиц города покрышки — а с начала года это 884 тонны! — передаются бригадами городских предприятий «Зелёный Владивосток» и «Содержание городских территорий» — для дальнейшей утилизации в специализированную организацию.
Выброшенные кем-то нерадивым и не очень любящим Владивосток шины вывозят из разных районов города. Например, на прошлой неделе стихийные свалки старых шин были ликвидированы на десяти улицах, в частности — Вязовой, 3-й Шоссейной, Слуцкого, Трудовой и других.
— Работы по вывозу шин ведутся в ежедневном режиме. Однако на улицах города постоянно появляются новые свалки из старых покрышек. К сожалению, недобросовестные граждане нередко оставляют использованную резину в лесу, возле домов и дорог, а также за гаражами, на пустырях и даже в прибрежной зоне, — отметили в управлении городской среды.
Изношенные покрышки, будучи брошенными на склонах сопок или в укромных уголках города, способны пролежать там более века, потихоньку разлагаясь и выделяя вредные — очень вредные! — для здоровья человека вещества. Поэтому и надо сдавать их в переработку. Ознакомиться с адресами, где в городе принимают отработанные автопокрышки, можно по ссылке.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Владивосток избавляется от самовольно установленных гаражей и незаконной рекламы.