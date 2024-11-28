Счёт идёт на сотни тонн: старые шины вывозят из Владивостока

Изношенные покрышки, будучи брошенными на склонах сопок или в укромных уголках города, способны пролежать там более века, потихоньку разлагаясь и выделяя вредные — очень вредные! — для здоровья человека вещества. Поэтому и надо сдавать их в переработку. Ознакомиться с адресами, где в городе принимают отработанные автопокрышки, можно по ссылке.