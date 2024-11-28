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Posted 28 ноября, 00:43

Published 28 ноября, 00:43

Modified 28 ноября, 02:01

Updated 28 ноября, 02:01

Эмиру Кустурице на юбилей подарили панно, сделанное художником из Владивостока

Сто килограммов любви из Владивостока: почему в день рождения заплакал Эмир Кустурица

28 ноября 2024, 00:43
Фото: russkydomserbia.

Эмиру Кустурице на юбилей подарили панно, сделанное художником из Владивостока

Сюжет
Художники
Удивительный подарок из Владивостока, растрогавший до слёз, получил на 70-летие знаменитый режиссёр Эмир Кустурица. 100-килограммовое панно с изображением мальчика Владика — символа Владивостока, придуманного художником Игорем Обуховым, теперь установлено в Кустендорфе.

Игорь Обухов, профессор кафедры живописи и рисунка Дальневосточного института искусств, придумал Влада — мальчика в будёновке (как у трубача, стоящего на постаменте на площади Борцов за власть Советов во Владивостоке, впрочем, сам Игорь Обухов предпочитает называть этот головной убор так, как его назвал придумавший такую шапку Виктор Васнецов — богатырка) — более 10 лет назад. Этот образ стал одним из ярких символов в творчестве художника, он выставлял во Владивостоке (и не только) целые серии работ — например, керамических тарелок — с изображением Владика. Кроме того, увидеть Владика может любой житель или гость Владивостока — на панно в подземном переходе в самом центре города.

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А ещё Игорь Обухов поддерживает тесные творческие и дружеские связи с Сербией, художниками этой страны, с центром «Руски Дом» в Белграде. Приморский художник не раз бывал в Сербии в творческих командировках, общался со студентами, проводил выставки своих работ. Владивостокцы также могли увидеть сербские впечатления Игоря Обухова на выставках в столице ДФО.

— В 2021 году Игорь Обухов был в творческой поездке по Сербии, — рассказала Наталья Попович, декан художественного факультета ДВГИИ, супруга Игоря Обухова. — Он жил в том числе в деревне Мечавник, Дрвенград, он же Кустендорф — крохотном деревянном городке на склоне живописной горы. Более же всего Кустендорф известен как резиденция Эмира Кустурицы, где проводится фестиваль кино и музыки. Жизнь в Кустендорфе, знакомство с Кустурицей оставило у Игоря сильное впечатление. И на 70-летие мастера он решил подарить ему панно «Влад и Восток», которое выставлялось на персональной выставке Игоря в картинной галерее в 2023 году (6+) и в государственном музее Востока на выставке «На Восток» (6+) в июле–августе 2024 года.

Евгений Баранов, известный журналист, автор документальных фильмов, директор «Руски Дом» в Белграде, друг Игоря Обухова, лично передал Эмиру Кустурице панно. Увиденное так растрогало знаменитого режиссёра, что он прослезился. «У меня нет столько слов, сколько… — растроганно сказал мэтр. — Я очень рад, спасибо!». Отметим, что перед получением подарка из Владивостока Эмиру Кустурице зачитали поздравительную телеграмму от президента России Владимира Путина.

Видео: russkydomserbia.

Отныне панно «Влад и Восток» станет частью художественного оформления Кустендорфа.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Игорь Обухов придумал проект «Влад и Восток».

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