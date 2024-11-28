Сто килограммов любви из Владивостока: почему в день рождения заплакал Эмир Кустурица

Игорь Обухов, профессор кафедры живописи и рисунка Дальневосточного института искусств, придумал Влада — мальчика в будёновке (как у трубача, стоящего на постаменте на площади Борцов за власть Советов во Владивостоке, впрочем, сам Игорь Обухов предпочитает называть этот головной убор так, как его назвал придумавший такую шапку Виктор Васнецов — богатырка) — более 10 лет назад. Этот образ стал одним из ярких символов в творчестве художника, он выставлял во Владивостоке (и не только) целые серии работ — например, керамических тарелок — с изображением Владика. Кроме того, увидеть Владика может любой житель или гость Владивостока — на панно в подземном переходе в самом центре города.