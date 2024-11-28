Стрелял в полицейских и пытался сбежать: суровое наказание ждет жителя Приморья

Posted 28 ноября, 04:06
Published 28 ноября, 04:06
Modified 28 ноября, 04:08
Updated 28 ноября, 04:08
Приморский краевой суд вынес приговор жителю Хасанского района, признанному виновным в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Его обвиняют в вооруженном нападении на правоохранителей в октябре 2020 года.
По данным прокуратуры Приморского края, осужденный совместно с сообщником атаковал сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков, которые проводили оперативные мероприятия. Нападавшие открыли огонь из самозарядного и комбинированного ружей, заряженных боевыми патронами. В результате столкновения один из нападавших был смертельно ранен, а подсудимый скрылся, но был задержан на следующий день.
Суд признал мужчину виновным по статье 317 УК РФ и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, первые 6 лет он проведет в тюрьме. Приговор еще не вступил в силу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, который напал на сотрудников полиции.