Стрелял в полицейских и пытался сбежать: суровое наказание ждет жителя Приморья

По данным прокуратуры Приморского края, осужденный совместно с сообщником атаковал сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков, которые проводили оперативные мероприятия. Нападавшие открыли огонь из самозарядного и комбинированного ружей, заряженных боевыми патронами. В результате столкновения один из нападавших был смертельно ранен, а подсудимый скрылся, но был задержан на следующий день.