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Posted 28 ноября, 05:15

Published 28 ноября, 05:15

Modified 28 ноября, 05:17

Updated 28 ноября, 05:17

Во Владивостоке обустроены четыре новые детские площадки по проектам ТОС

Территория игры и радости: новые детские площадки появились во Владивостоке

28 ноября 2024, 05:15
Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке обустроены четыре новые детские площадки по проектам ТОС

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Наш Город
Территориальные общественные самоуправления преображают Владивосток, его дворы, реализуя проекты на средства гранта от правительства Приморского края. В частности, в городе появились четыре новые детские площадки.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: более семи десятков проектов ТОСов было реализовано в краевом центре в 2024 году на средства грантов, полученных от правительства Приморья. Каждый проект ставил своей целью улучшить жизнь владивостокцев и сделать город ещё комфортнее и уютнее.

16 проектов из 72, что стали победителями в грантовом конкурсе, были нацелены на обустройство во дворах Владивостока современных, ярких, удобных, безопасных детских площадок — территорий игры, смеха, общения и счастливого детства. И только в Ленинском районе столицы ДФО уже появилось четыре таких игровых пространства.

Юные жители дома № 82 на Адмирала Кузнецова с радостью качаются на новых качелях, играют в песочнице, а их бабушки, мамы и папы с комфортом общаются, приглядывая за мелкими, на удобных скамейках. Площадка обустроена с умом — здесь лежит безопасное покрытие из речной гальки.

В соседнем дворе — в доме № 80 по той же улице — детвора получила новую площадку в 2023 году, также на средства гранта для ТОС. В 2024-м ТОС «Кузнецова 2019» снова подал заявку и снова получил финансирование — приобрёл дополнительное игровое оборудование. Резвись, дыши свежим воздухом, малышня!

В районе дома №17 на Адмирала Невельского был создан игровой комплекс по проекту «Морское путешествие» и установлено ограждение. На придомовой территории Каплунова, 13 не только обновили детскую площадку, но и оформили прилегающую подпорную стену в патриотическом стиле.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что пообещал ТОСам губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Олег Кожемяко: гранты для ТОСов будем увеличивать и всячески им помогать
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#Новости#Владивосток#Детская площадка#Приморский край#Наш Город
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