Территория игры и радости: новые детские площадки появились во Владивостоке

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: более семи десятков проектов ТОСов было реализовано в краевом центре в 2024 году на средства грантов, полученных от правительства Приморья. Каждый проект ставил своей целью улучшить жизнь владивостокцев и сделать город ещё комфортнее и уютнее.