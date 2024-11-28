Территория игры и радости: новые детские площадки появились во Владивостоке

Posted 28 ноября, 05:15
Published 28 ноября, 05:15
Modified 28 ноября, 05:17
Updated 28 ноября, 05:17
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: более семи десятков проектов ТОСов было реализовано в краевом центре в 2024 году на средства грантов, полученных от правительства Приморья. Каждый проект ставил своей целью улучшить жизнь владивостокцев и сделать город ещё комфортнее и уютнее.
16 проектов из 72, что стали победителями в грантовом конкурсе, были нацелены на обустройство во дворах Владивостока современных, ярких, удобных, безопасных детских площадок — территорий игры, смеха, общения и счастливого детства. И только в Ленинском районе столицы ДФО уже появилось четыре таких игровых пространства.
Юные жители дома № 82 на Адмирала Кузнецова с радостью качаются на новых качелях, играют в песочнице, а их бабушки, мамы и папы с комфортом общаются, приглядывая за мелкими, на удобных скамейках. Площадка обустроена с умом — здесь лежит безопасное покрытие из речной гальки.
В соседнем дворе — в доме № 80 по той же улице — детвора получила новую площадку в 2023 году, также на средства гранта для ТОС. В 2024-м ТОС «Кузнецова 2019» снова подал заявку и снова получил финансирование — приобрёл дополнительное игровое оборудование. Резвись, дыши свежим воздухом, малышня!
В районе дома №17 на Адмирала Невельского был создан игровой комплекс по проекту «Морское путешествие» и установлено ограждение. На придомовой территории Каплунова, 13 не только обновили детскую площадку, но и оформили прилегающую подпорную стену в патриотическом стиле.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что пообещал ТОСам губернатор Приморья Олег Кожемяко.