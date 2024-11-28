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Posted 28 ноября, 04:37

Published 28 ноября, 04:37

Modified 19 декабря, 04:40

Updated 19 декабря, 04:40

Убийце зятя назначено 7 лет колонии строгого режима

Убийце зятя назначено 7 лет колонии строгого режима

28 ноября 2024, 04:37
Фото: 1MI.
Провозглашен приговор мужчине, которого присяжные признали виновным в убийстве зятя.

Ранее результатам изучения доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского района г. Владивостока, коллегия присяжных признала мужчину, 1961 г. р., виновным в том, что в июне 2021 года в жилом доме на ул. Маньчжурской во Владивостоке, в результате конфликта с зятем он выстрелил в голову последнего, а затем расчленил и избавился от тела.

Убитого обнаружили спустя 5 месяцев в колодце неподалеку от места преступления.

С учетом позиции прокурора, мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, сын фигуранта за взятку в размере около 100 тыс. рублей пытался решить вопрос об освобождении отца от уголовной ответственности, однако сам оказался на скамье подсудимых.

По материалам прокуратуры района

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