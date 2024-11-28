В аэропорту Владивостока не знают, сколько «Суперджетов» летает в Приморье

Отсутствие статистики по инцидентам и авариям с SSJ-100 вызывает вопросы. Особенно интересно, что по данным различных источников, количество инцидентов с «Суперджетом» увеличилось в два раза за последние годы: с 134 случаев в 2021 году до 289 в 2023 году. Таким образом, несмотря на заявления ОАК о высокой надежности SSJ-100, недавние инциденты ставят под сомнение безопасность этих самолетов.