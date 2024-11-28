В аэропорту Владивостока не знают, сколько «Суперджетов» летает в Приморье

Posted 28 ноября, 06:40
Published 28 ноября, 06:40
Modified 28 ноября, 06:42
Updated 28 ноября, 06:42
В последние дни внимание общественности привлекли инциденты с самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), которые вновь подняли вопросы о безопасности этих воздушных судов.
Вечером 24 ноября после посадки самолета SSJ-100, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью, начался пожар. К счастью, пострадавших не оказалось, однако инцидент вновь напомнил о рисках, связанных с эксплуатацией «Суперджетов». В Росавиации подтвердили отсутствие пострадавших на борту лайнера, но это не успокаивает общественность и экспертов: подобные инциденты вызывают вопросы к надежности самолетов.
Редакция «Восток-Медиа» попробовала уточнить, сколько «Суперджетов» летает во Владивосток, и насколько их можно считать безопасными.
В России Sukhoi Superjet 100 эксплуатируют «Аэрофлот», «Азимут», «ИрАэро», «Якутия» и другие авиакомпании.
Из них во Владивосток летают только несколько. «ИрАэро» выполняет на «Суперджетах» рейсы по маршруту Омск — Иркутск — Владивосток, «Аврора», «Россия» и «Аэрофлот» — рейсы в Благовещенск и в города Китая, а «Якутия» — в Якутск.
В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток корреспонденту «Восток-Медиа» сообщили, какие авиакомпании летают на «Суперджетах», но информацию об их числе предоставить не смогли.
В целом, из официального ответа можно понять, что пресс-служба не располагает данными о количестве приземляющихся во Владивостоке суперджетов, ссылаясь на представителей авиакомпаний. Также сотрудники аэропорта дали ссылку на комментарий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в котором утверждают, что безопасность полетов SSJ-100 на высоком уровне, несмотря на недавние инциденты. Точных данных о безопасности лайнеров при этом специалисты ОАК не приводят.
Отсутствие статистики по инцидентам и авариям с SSJ-100 вызывает вопросы. Особенно интересно, что по данным различных источников, количество инцидентов с «Суперджетом» увеличилось в два раза за последние годы: с 134 случаев в 2021 году до 289 в 2023 году. Таким образом, несмотря на заявления ОАК о высокой надежности SSJ-100, недавние инциденты ставят под сомнение безопасность этих самолетов.
Мы изучили расписание Международного аэропорта Владивосток и постарались подсчитать, сколько рейсов на SSJ-100 выполняются через Владивосток. Оказалось, что потенциально опасные самолеты приземляются в аэропорту практически каждый день. Согласно расписанию полетов с 27 Октября 2024 по 29 Мартa 2025 и вовсе — ежедневно.
К примеру, в понедельник, 25 ноября, на аэровокзал прибыли три рейса, которые выполнялись на SSJ-100: из Пекина, Шанхая и Иркутска.
26 ноября Владивосток принял два «Суперджета» — из Харбина и из Иркутска.
27 числа в аэропорт должны прибыть уже SSJ-100 — из Чанчуня, Якутска, Иркутска и Благовещенска; 28 ноября всего два — из Шанхая и Благовещенска.
29 ноября запланированы два рейса — из Харбина и Иркутска.
30 ноября во Владивостоке снова, второй раз за неделю, приземлятся четыре лайнера отечественного производства.
В воскресенье, 1 декабря, во Владивосток прибудут еще два «Суперджета» — из Иркутска и Благовещенска. Ни дня не обошлось без рейса.
Получается, «Суперджеты» летают во Владивосток с завидной регулярностью — как минимум один раз в день. В таком случае, довольно странно, что в пресс-службе аэропорта об этом не знают или, по крайней мере, не могут сообщить.
Летать или не летать на самолетах «Сухого» — личное дело каждого. Тем не менее, многие граждане с каждой аварийной ситуацией на борту SSJ-100 переживают за свою безопасность все больше.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварийной посадке авиалайнера во Владивостоке. Совершить ее пришлось из-за технической неисправности. По факту происшествия Транспортная прокуратура проводила проверку.