В Хабаровске наградили обладателей золотых знаков ГТО

Posted 28 ноября, 02:55
Published 28 ноября, 02:55
Modified 28 ноября, 02:57
Updated 28 ноября, 02:57
Награды получили поклонники активного и здорового образа жизни из столицы региона, Хабаровского района и района имени Лазо. Также на церемонии были отмечены призеры третьего открытого Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО 2024», победители и призеры краевого этапа конкурса «Комплекс ГТО-путь к здоровью и успеху», судьи краевых фестивалей, а также сотрудники региональных и муниципальных центров тестирования.
Всего за девять месяцев этого года свои силы в сдаче нормативов комплекса попробовали почти 12 тысяч жителей края. Из них на золотые знаки отличия выполнили нормативы более 3,5 тысяч человек. В том числе, губернатор региона Дмитрий Демешин, который присоединился к сдаче нормативов ГТО во время празднования Всероссийского Дня Физкультурника.
Добавим, по данным рейтинга, подводимого Минспортом России, Хабаровский край ежегодно занимает лидирующие позиции среди субъектов Дальневосточного федерального округа и регулярно входил в 20 лучших регионов страны по реализации комплекса ГТО. В крае на постоянной основе действуют 21 центр тестирования, один из них — центр адаптивного ГТО. За все время возрожденный комплекс вовлек в ряды физкультурно-спортивного движения региона свыше 120 тысяч человек.
Напомним, что комплекс ГТО, который был основан в 1931 году и действовал до 1991 года, вновь возродился в 2014 году благодаря инициативе Президента России Владимира Путина. С тех пор движение активно развивается. За десять лет в Хабаровском крае более 100 тысяч человек успешно выполнили нормативы на получение знаков отличия.