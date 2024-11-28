В Хабаровске наградили обладателей золотых знаков ГТО

Всего за девять месяцев этого года свои силы в сдаче нормативов комплекса попробовали почти 12 тысяч жителей края. Из них на золотые знаки отличия выполнили нормативы более 3,5 тысяч человек. В том числе, губернатор региона Дмитрий Демешин, который присоединился к сдаче нормативов ГТО во время празднования Всероссийского Дня Физкультурника.