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Posted 28 ноября, 04:23

Published 28 ноября, 04:23

Modified 28 ноября, 04:50

Updated 28 ноября, 04:50

Депутаты ЗС Приморского края приняли решение о судьбе трёх городов региона

В Приморском крае их больше нет: Партизанск, Дальнегорск и Лесозаводск не ищите

28 ноября 2024, 04:23
Фото: vostokmedia.com.

Депутаты ЗС Приморского края приняли решение о судьбе трёх городов региона

Сюжет
ЗСПК
В Законодательном Собрании Приморского края принято важное решение, касающееся трёх городов Приморского края: Лесозаводска, Дальнегорска и Партизанска. Они упразднены.

Депутатами ЗС ПК был принят проект «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края». Инициатором выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Весь вопрос, как выяснилось, упирается в нормативы, которые были не так давно изменены на федеральном уровне. В частности, речь идёт о том, что в соответствии с законом № 87-ФЗ, плотность населения на территории городского округа должна в пять раз или более превышать среднюю плотность населения в РФ, то есть быть не менее 42,5 человека на квадратный километр. Кроме того, в городах или городских населенных пунктах должно проживать две трети населения территории.

Под эти условия в Приморском крае не подпадали три городских округа — Дальнегорский, Партизанский и Лесозаводский, теперь, после принятия проекта закона депутатами ЗС ПК, всё приведено в норму.

В целом же, кроме названия, ничего в жизни Дальнегорска, Партизанска и Лесозаводска не изменится — все, вплоть до границ округов, останется, как было.

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#Новости#Общество#Приморский край#ЗСПК#Приморье
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