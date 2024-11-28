В Приморском крае их больше нет: Партизанск, Дальнегорск и Лесозаводск не ищите

Депутатами ЗС ПК был принят проект «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края». Инициатором выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.



Весь вопрос, как выяснилось, упирается в нормативы, которые были не так давно изменены на федеральном уровне. В частности, речь идёт о том, что в соответствии с законом № 87-ФЗ, плотность населения на территории городского округа должна в пять раз или более превышать среднюю плотность населения в РФ, то есть быть не менее 42,5 человека на квадратный километр. Кроме того, в городах или городских населенных пунктах должно проживать две трети населения территории.



Под эти условия в Приморском крае не подпадали три городских округа — Дальнегорский, Партизанский и Лесозаводский, теперь, после принятия проекта закона депутатами ЗС ПК, всё приведено в норму.