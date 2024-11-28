Владимир Ефимов проинформировал о реализации 17 проектов КРТ в САО

Posted 28 ноября, 15:32
Published 28 ноября, 15:32
Modified 28 ноября, 15:32
Updated 28 ноября, 15:32
По словам Ефимова, сейчас инвесторы и операторы КРТ, назначенные городом, проводят реорганизацию 275 гектаров земли на севере Москвы. Всего в рамках 17 проектов запланировано построить жилые благоустроенные кварталы общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров и общественно-деловые и производственные объекты, общая площадь которых составит 2,9 миллиона квадратных метров. В данный список входят технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения. Также будет создано 76,7 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает портал mos.ru.
Данные проекты охватывают Беговой, Бескудниковский, Головинский, Войковский и другие районы. На некоторых участках уже стартовали строительные работы. Так, на Дмитровском проезде возводится бизнес-центр, площадь которого составляет 50 тысяч квадратных метров, где будет создано 3,5 тысячи рабочих мест. Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, рассказал, что на объекте уже завершена заливка фундамента и идут работы по строительству подземной части здания.
В рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промышленных зон будут созданы многофункциональные городские кварталы. Представители столичных властей отметили, что всего в Москве будет реализовано 236 таких проектов на общей территории более 3,1 тысячи гектаров. Данные инициативы реализуются по поручению мэра столицы Сергея Собянина для улучшения городской среды и инфраструктуры.