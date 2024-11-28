Владимир Ефимов проинформировал о реализации 17 проектов КРТ в САО

По словам Ефимова, сейчас инвесторы и операторы КРТ, назначенные городом, проводят реорганизацию 275 гектаров земли на севере Москвы. Всего в рамках 17 проектов запланировано построить жилые благоустроенные кварталы общей площадью 3,9 миллиона квадратных метров и общественно-деловые и производственные объекты, общая площадь которых составит 2,9 миллиона квадратных метров. В данный список входят технопарки, гостиница, логистический и бизнес-центры, школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждения. Также будет создано 76,7 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает портал mos.ru.