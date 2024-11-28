Внимание автомобилистам: светофоры отключились в одном из районов Владивостока

Posted 28 ноября, 04:42
Published 28 ноября, 04:42
Modified 28 ноября, 04:44
Updated 28 ноября, 04:44
В дальневосточной столице в микрорайоне Снеговая Падь временно не работают светофоры, сообщили в Центре организации дорожного движения.
Отключения произошли на Адмирала Горшкова около домов №32 и №36. Также автоматизированные регулировщики не функционируют на улице Анны Щетининой рядом с домом №30. Обесточены устройства на трех перекрестках: Выселковой, Днепровской и Анны Щетининой; Адмирала Горшкова и Анны Щетининой; Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова.
Автомобилистов призывают к внимательности на дорогах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный ветер повалил светофор прямо в центре Владивостока. Конструкция упала на дорогу и заблокировала одну полосу.