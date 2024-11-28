Внимание автомобилистам: светофоры отключились в одном из районов Владивостока

Отключения произошли на Адмирала Горшкова около домов №32 и №36. Также автоматизированные регулировщики не функционируют на улице Анны Щетининой рядом с домом №30. Обесточены устройства на трех перекрестках: Выселковой, Днепровской и Анны Щетининой; Адмирала Горшкова и Анны Щетининой; Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова.