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Posted 28 ноября, 04:42

Published 28 ноября, 04:42

Modified 28 ноября, 04:44

Updated 28 ноября, 04:44

Светофоры не работают в густозаселенном районе Владивостока

Внимание автомобилистам: светофоры отключились в одном из районов Владивостока

28 ноября 2024, 04:42
Фото: 1MI.

Светофоры не работают в густозаселенном районе Владивостока

Сюжет
ДТП
В микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке обесточены сразу шесть светофоров. На каких улицах водителям рекомендуется удвоить внимательность? — узнаете в материале.

В дальневосточной столице в микрорайоне Снеговая Падь временно не работают светофоры, сообщили в Центре организации дорожного движения.

Отключения произошли на Адмирала Горшкова около домов №32 и №36. Также автоматизированные регулировщики не функционируют на улице Анны Щетининой рядом с домом №30. Обесточены устройства на трех перекрестках: Выселковой, Днепровской и Анны Щетининой; Адмирала Горшкова и Анны Щетининой; Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова.

Автомобилистов призывают к внимательности на дорогах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильный ветер повалил светофор прямо в центре Владивостока. Конструкция упала на дорогу и заблокировала одну полосу.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#ДТП#Светофоры#Центр организации дорожного движения
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