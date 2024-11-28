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Posted 28 ноября, 09:05

Published 28 ноября, 09:05

Modified 28 ноября, 09:07

Updated 28 ноября, 09:07

Житель Приморья жил под чужим именем и обобрал до нитки свою сожительницу

Врал о своем имени и ограбил: мужчина жестоко обошелся с сожительницей в Приморье

28 ноября 2024, 09:05
Фото: 1MI.

Житель Приморья жил под чужим именем и обобрал до нитки свою сожительницу

Сюжет
Уголовное дело
Молодого человека из Приморья обвиняют в том, что он обокрал свою сожительницу. Выяснилось, что он врал девушке о том, как его зовут.

Прокуратура Первореченского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по делу 29-летнего местного жителя, который обвиняется в разбое и краже.

В апреле 2024 года, находясь в квартире своей сожительницы, он напал на нее с ножом и потребовал передать телефон Apple iPhone 12, банковские карты и пин-коды.

Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, выполнила требования злоумышленника. После этого он направился в один из торговых центров, где снял со счетов женщины около 200 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что на протяжении четырех месяцев совместного проживания обвиняемый скрывал свои настоящие имя и фамилию.

Теперь уголовное дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения. Обвиняемому грозит серьезное наказание за совершенные преступления.

Прокуратура призывает граждан быть внимательными к своим личным данным и не допускать ситуации, способствующие совершению преступлений.

Ранее «Восток-Медиа» писало о молодом человеке, который обокрал свою родственицу.

Ничего святого: вместо помощи молодой родственник обокрал жительницу Приморья
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