Врал о своем имени и ограбил: мужчина жестоко обошелся с сожительницей в Приморье

Posted 28 ноября, 09:05
Published 28 ноября, 09:05
Modified 28 ноября, 09:07
Updated 28 ноября, 09:07
Прокуратура Первореченского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по делу 29-летнего местного жителя, который обвиняется в разбое и краже.
В апреле 2024 года, находясь в квартире своей сожительницы, он напал на нее с ножом и потребовал передать телефон Apple iPhone 12, банковские карты и пин-коды.
Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, выполнила требования злоумышленника. После этого он направился в один из торговых центров, где снял со счетов женщины около 200 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что на протяжении четырех месяцев совместного проживания обвиняемый скрывал свои настоящие имя и фамилию.
Теперь уголовное дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения. Обвиняемому грозит серьезное наказание за совершенные преступления.
Прокуратура призывает граждан быть внимательными к своим личным данным и не допускать ситуации, способствующие совершению преступлений.
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