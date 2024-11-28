Врал о своем имени и ограбил: мужчина жестоко обошелся с сожительницей в Приморье

Потерпевшая, опасаясь за свою жизнь, выполнила требования злоумышленника. После этого он направился в один из торговых центров, где снял со счетов женщины около 200 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что на протяжении четырех месяцев совместного проживания обвиняемый скрывал свои настоящие имя и фамилию.