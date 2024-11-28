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Posted 28 ноября, 05:23

Published 28 ноября, 05:23

Modified 28 ноября, 05:25

Updated 28 ноября, 05:25

На трассе под Владивостоком произошло замыкание высоковольтной линии

Яркая вспышка озарила небо: ЛЭП замкнуло над трассой в Приморье — видео

28 ноября 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney.

На трассе под Владивостоком произошло замыкание высоковольтной линии

Сюжет
Циклон
Вспышка, озарившая небо во время циклона, удивила автомобилистов. Оказалось, что над трассой замкнуло линию электропередач.

На трассе недалеко от Владивостока произошло замыкание высоковольтной линии. В какой-то момент небо озарила сильная вспышка, её удалось заснять на видеорегистратор водителя. Видео появилось в сети. Инцидент случился в день циклона, когда сильный ветер бушевал в регионе.

Видео: svodka25.

Очевидцы сообщают, что момент вспышки был виден за значительное расстояние, и многие автомобилисты остановились, чтобы оценить ситуацию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о большегрузе, который начал разваливаться на ходу в Приморском крае.

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#Общество#Видео#Владивосток#ЛЭП#Циклон#Приморский край#Авария#Очевидцы#Приморье#Происшествия
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