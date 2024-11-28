Яркая вспышка озарила небо: ЛЭП замкнуло над трассой в Приморье — видео

На трассе недалеко от Владивостока произошло замыкание высоковольтной линии. В какой-то момент небо озарила сильная вспышка, её удалось заснять на видеорегистратор водителя. Видео появилось в сети. Инцидент случился в день циклона, когда сильный ветер бушевал в регионе.