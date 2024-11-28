Яркая вспышка озарила небо: ЛЭП замкнуло над трассой в Приморье — видео

Posted 28 ноября, 05:23
Published 28 ноября, 05:23
Modified 28 ноября, 05:25
Updated 28 ноября, 05:25
На трассе недалеко от Владивостока произошло замыкание высоковольтной линии. В какой-то момент небо озарила сильная вспышка, её удалось заснять на видеорегистратор водителя. Видео появилось в сети. Инцидент случился в день циклона, когда сильный ветер бушевал в регионе.
Очевидцы сообщают, что момент вспышки был виден за значительное расстояние, и многие автомобилисты остановились, чтобы оценить ситуацию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о большегрузе, который начал разваливаться на ходу в Приморском крае.