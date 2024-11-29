120 рублей за доллар — это наша карма: надо ли жителям Приморья бежать в обменники?

Posted 29 ноября, 03:25
Published 29 ноября, 03:25
Modified 29 ноября, 03:27
Updated 29 ноября, 03:27
Скажем сразу — отказ от валютных операций в заявлении ЦБ РФ касается только самого регулятора, а именно тех операций, которые ежедневно осуществляет сам Центробанк в рамках бюджетных правил. И это совсем не несет в себе каких-либо ограничений на обмен валюты жителями страны и российскими банками.
А что же, собственно, произошло, и зачем финансовый регулятор предпринял эту меру? Эксперты едины во мнении — это скорее психологический ход, который реального положительного или отрицательного эффекта на российскую экономику не возымеет. То есть, объективно в стране ничего не изменится, и процессы будут идти как обычно.
Экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич объясняет это не только психологическим маневром регулятора, но и попыткой Центробанка таким образом «подтянуть» инфляцию под желаемые и прогнозируемые показатели.
«В ЦБ же прекрасно понимают, что если ты рапортуешь про 4-5 процентов инфляции при ставке среднегодовой на следующий год 16-17-18 процентов, то, что ты рапортуешь, это просто как тост. Так выпьем же за то, чтобы наши деньги теряли в цене 5 процентов в год, а прибавляли в цене 16 процентов в год. Но в реальности так происходить не будет», — рассуждает Максим Кривелевич.
Он добавил, что в мире, где можно одновременно иметь инфляцию в 5 процентов и ставку ЦБ, от которой дальше уже растут кредитные ставки в 16-18 процентов, значит в этом мире все хорошо, и проблем нет, которые надо решать.
«Проблемы есть у граждан — они че-то мечутся, пытаются понять, то ли рубли на доллары, то ли доллары на рубли, то ли юани на дирхамы менять. А у ЦБ все хорошо, в планах на следующий год 5-процентная инфляция. Поэтому, как бы, у них не то, что паники нет, у них беспокойства нет. В ЦБ полагают, что они идут к цели, и идут правильно», — продолжает экономист.
А что до валютного рынка — так нет же никакого удара, заявляет эксперт. Есть ребалансировка, приведение в соответствие.
«Ну и что, что вы рассказываете про инфляцию 4,5 или даже 8 процентов, а масло сливочное при этом подорожает на 43 процента. В этих условиях понятно, что рано или поздно все это дело начнет прибалансироваться.
Ведь если сильно-сильно растягивать резинку, то потом она в нос прилетит. А если допускать двухзначную инфляцию, то потом у вас валюта-рубль падает. А в обоих этих процессах, так сказать, есть одна интрига, не известно когда — и с резинкой, и с инфляцией никто не может предугадать, в какой момент „прилетит“. И точно так же Центробанк, который допускает двухзначную инфляцию, не может точно сказать, когда какой валютный рынок снова перебалансируется, придет в состояние баланса. Все понимают, что это будет, но никто не знает, когда.
То есть, вот вообще никаких чудес. Абсолютно скучная закономерность. Если у вас валюта страны с двухзначной инфляцией стоит против валюты страны с одноразрядной инфляцией, то первая будет ко второй падать, то есть будет обесцениваться рубль. И это будет происходить неожиданно и вызывать панику — падать рубль будет быстро, с огоньком, с криками о конце света», — говорит Максим Кривелевич.
Эксперт говорит, что важно понимать простые вещи. То, что воспринимается внешними наблюдателями как событие, там, в ЦБ воспринимается просто как, например, пятница. То есть как обыденное, штатное решение.
«Им важно, чтобы по их оценкам, по их методике инфляция в следующем году была 5 процентов. А как они ее посчитают? Это уже, так сказать, вопрос техники. Они не думают, как сделать так, чтобы сливочное масло не дорожало. Они думают, как сделать, чтобы посчитанная по их методике, правильно посчитанная, аккуратно посчитанная инфляция была 5 процентов. Вот когда они это смогли придумать, они молодцы. Вот, если бы их премии приравнять к росту цен на продовольствие в магазинах, поверьте, была бы совершенно другая политика», — добавляет эксперт.
«Да бояться ничего не надо. Все, что, происходит, должно было произойти — цены росли, цены будут продолжать расти. Ну, подорожало масло, да, не померли, еще подорожает, снова не помрем, то есть не будет ничего революционного, не будет ничего сверхъестественного, все будет продолжаться тем же темпом и в том же направлении», — подчеркнул Максим Кривелевич.
«С валютой надо было делать, когда полгода назад я говорил, что 120 рублей за доллар это наш ближайшее будущее, это наша карма. Вот полгода назад, когда по 89 было, надо было делать. Теперь уже нет. Ну, возьмёте там по 115, чтобы потом продать по 119, суеты это не стоит. А тем более что колебания-то будут огромные. Поэтому с валютой всё уже кончилось. Ждём следующего этапа. То есть валюту надо брать, не тогда, когда она уже выросла. Валюту надо брать тогда, когда вам Центробанк скажет, что доллар — это пустые бумажки, которые никому не нужны. Рубль лучше всех. И в этот момент рубль будет стоить стабильно, как минимум полгода. Вот тогда надо брать», — заявляет эксперт.
«Тоже не надо. Хорошая валюта. Запас карман не тянет», — заключил Максим Кривелевич.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что В России запустили очередную страшилку о возможной «заморозке» вкладов в банках, которая связана с ростом ключевой ставки ЦБ РФ и дальнейшим ее понижением.