130 грузовиков и 20 автобусов: погранпереход «Марково» начнёт работу в 2025 году

Posted 29 ноября, 05:15
Published 29 ноября, 05:15
Modified 29 ноября, 05:17
Updated 29 ноября, 05:17
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: строительство нового пункта пропуска идет активно и хорошими темпами.
— На объекте работают 145 человек, в основном, местные жители. Вместе с государственными контрольными органами и Росгранстроем осмотрели площадку и подъездную дорогу, определили задачи для исполнения поручения президента России — чтобы досмотр грузовых автомобилей занимал не более чем 10 минут, — рассказал Николай Стецко, добавив, что — возможно — рядом с пунктом пропуска будет возведён транспортно-логистический центр.
Строительство нового пункта пропуска в Марково — важная часть работы по улучшению и углублению экономического и торгового сотрудничества между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян (КНР). Старый погранпереход не мог обеспечить потребности растущих контактов между нашим краем и КНР.
— Если до закрытия пункта пропуска на реконструкцию пропускная способность составляла 40 грузовых транспортных средств и пять автобусов, то после завершения строительства каждый день через пункт пропуска сможет проходить 130 грузовиков и 20 автобусов, — подчеркнули в пресс-службе правительства края.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об открытии нового авиарейса между Приморьем и КНР.