130 грузовиков и 20 автобусов: погранпереход «Марково» начнёт работу в 2025 году

— Если до закрытия пункта пропуска на реконструкцию пропускная способность составляла 40 грузовых транспортных средств и пять автобусов, то после завершения строительства каждый день через пункт пропуска сможет проходить 130 грузовиков и 20 автобусов, — подчеркнули в пресс-службе правительства края.