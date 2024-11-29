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Posted 29 ноября, 05:15

Published 29 ноября, 05:15

Modified 29 ноября, 05:17

Updated 29 ноября, 05:17

Пограничный переход «Марково» начнёт работу в Приморском крае в 2025 году

130 грузовиков и 20 автобусов: погранпереход «Марково» начнёт работу в 2025 году

29 ноября 2024, 05:15
Фото: primorsky.ru.

Пограничный переход «Марково» начнёт работу в Приморском крае в 2025 году

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Строительство
Пограничный переход в селе Марково будет введён в строй по графику — в 2025 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства края Николай Стецко, посетивший стройку с проверкой.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: строительство нового пункта пропуска идет активно и хорошими темпами.

— На объекте работают 145 человек, в основном, местные жители. Вместе с государственными контрольными органами и Росгранстроем осмотрели площадку и подъездную дорогу, определили задачи для исполнения поручения президента России — чтобы досмотр грузовых автомобилей занимал не более чем 10 минут, — рассказал Николай Стецко, добавив, что — возможно — рядом с пунктом пропуска будет возведён транспортно-логистический центр.

Строительство нового пункта пропуска в Марково — важная часть работы по улучшению и углублению экономического и торгового сотрудничества между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян (КНР). Старый погранпереход не мог обеспечить потребности растущих контактов между нашим краем и КНР.

— Если до закрытия пункта пропуска на реконструкцию пропускная способность составляла 40 грузовых транспортных средств и пять автобусов, то после завершения строительства каждый день через пункт пропуска сможет проходить 130 грузовиков и 20 автобусов, — подчеркнули в пресс-службе правительства края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об открытии нового авиарейса между Приморьем и КНР.

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#Новости#Общество#Строительство#Приморский край#Погранпереход
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