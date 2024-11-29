+2°С в декабре: удивительно теплая погода ожидается в Приморье

Posted 29 ноября, 02:37
Published 29 ноября, 02:37
Modified 29 ноября, 02:39
Updated 29 ноября, 02:39
Сегодня и завтра, 29 и 30 ноября, умеренный снег продолжит укрывать регион. Однако температурный режим останется неизменным, отметили в «Примгидромете».
В ночь на воскресенье, 1 декабря, осадки прекратятся и в крае станет холоднее, чем накануне. Днем столбики термометров поднимутся до +2 °С, на севере до -5 °С.
Во Владивостоке пятница выдастся без существенных осадков. Но в город наведается свежий северо-западный ветер. Температура воздуха составит -1 — -4 °С. В выходные дальневосточная столица будет наслаждаться спокойной синоптической обстановкой. В субботу максимальные температуры будут колебаться от 0 до -3 °С, а в воскресенье прогнозируются значения чуть выше.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу несколько циклоном объединятся и ударят по Приморскому краю в начале декабря.