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Posted 29 ноября, 02:37

Published 29 ноября, 02:37

Modified 29 ноября, 02:39

Updated 29 ноября, 02:39

В декабре плюсовые температуры вернутся в Приморский край

+2°С в декабре: удивительно теплая погода ожидается в Приморье

29 ноября 2024, 02:37
Фото: vostokmedia.com.

В декабре плюсовые температуры вернутся в Приморский край

Сюжет
Погода
В Приморском крае будет необычайно тепло в ближайшие выходные. Не исключено, что в регионе наступит затишье перед ухудшением погоды.

Сегодня и завтра, 29 и 30 ноября, умеренный снег продолжит укрывать регион. Однако температурный режим останется неизменным, отметили в «Примгидромете».

В ночь на воскресенье, 1 декабря, осадки прекратятся и в крае станет холоднее, чем накануне. Днем столбики термометров поднимутся до +2 °С, на севере до -5 °С.

Во Владивостоке пятница выдастся без существенных осадков. Но в город наведается свежий северо-западный ветер. Температура воздуха составит -1 — -4 °С. В выходные дальневосточная столица будет наслаждаться спокойной синоптической обстановкой. В субботу максимальные температуры будут колебаться от 0 до -3 °С, а в воскресенье прогнозируются значения чуть выше.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сразу несколько циклоном объединятся и ударят по Приморскому краю в начале декабря.

Несколько циклонов сразу: декабрь может начаться с резкого ухудшения в Приморье
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