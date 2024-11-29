+2°С в декабре: удивительно теплая погода ожидается в Приморье

Во Владивостоке пятница выдастся без существенных осадков. Но в город наведается свежий северо-западный ветер. Температура воздуха составит -1 — -4 °С. В выходные дальневосточная столица будет наслаждаться спокойной синоптической обстановкой. В субботу максимальные температуры будут колебаться от 0 до -3 °С, а в воскресенье прогнозируются значения чуть выше.