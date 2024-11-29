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Posted 29 ноября, 02:35

Published 29 ноября, 02:35

Modified 29 ноября, 02:37

Updated 29 ноября, 02:37

Суровые жители Приморского края приручают пчел голыми руками

Без защиты и по пояс голый: как найти подход к пчелам? — совет пасечника из Приморья

29 ноября 2024, 02:35
Фото: Изображение Midjourney.

Суровые жители Приморского края приручают пчел голыми руками

Сюжет
Безопасность
Один из приморских пчеловодов рассказал, что предпочитает работать с перепончатокрылыми без защитной экипировки. Мужчине удается взаимодействовать с насекомыми, даже с агрессивными, с голым торсом. Как? — секрет кроется в материале.

Пчеловод с 50-летним стажем Виктор Николаевич считает, что молодежь не горит желанием трудиться на пасеках из-за тяжелых условий. Такая работа требует не только выносливости, но и хорошей физической подготовки. Если раньше приморцы приручали перепончатокрылых голыми руками, то новое поколение использует современные экипировки.

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Сегодня пчеловоды работают в специальных головных уборах с защитными сетками, руки закрывают перчатками, а тела покрывают особыми костюмами с хитровыдуманной циркуляцией воздуха. Однако так было не всегда, поведал Виктор Николаевич.

«Мы с пацанами на пасеках трудились по пояс голыми и без перчаток. По сей день не могу в рукавицах работать. Без укусов не обходилось, конечно же. Бывает, придавишь случайно. А иногда улик агрессивный попадается», — отметил мужчина.

Но Виктор Николаевич, не обращая внимания на неприятные моменты, продолжает взаимодействовать с пчелами без экипировки. Он может надеть только хлопчатую рубаху, чтобы не обгореть под палящим солнцем. Также у мужчины есть главное правило: ничем не пахнуть. Тогда труженицы не тронут.

«Моюсь только хозяйственным нейтральным мылом перед походом к уликам. Пчелы бурно реагируют на посторонние запахи, в том числе на парфюм и алкоголь», — подчеркнул собеседник.

К слову, сын Виктора Николаевича, несмотря на пример отца, без защитных средств к ульям не подходит. Вероятно, современные пасечники к безопасности относятся иначе, нежели суровые пчеловоды, взращенные в советское время.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы заботятся о здоровье пчел.

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