Без защиты и по пояс голый: как найти подход к пчелам? — совет пасечника из Приморья

Но Виктор Николаевич, не обращая внимания на неприятные моменты, продолжает взаимодействовать с пчелами без экипировки. Он может надеть только хлопчатую рубаху, чтобы не обгореть под палящим солнцем. Также у мужчины есть главное правило: ничем не пахнуть. Тогда труженицы не тронут.