Без защиты и по пояс голый: как найти подход к пчелам? — совет пасечника из Приморья

Posted 29 ноября, 02:35
Published 29 ноября, 02:35
Modified 29 ноября, 02:37
Updated 29 ноября, 02:37
Пчеловод с 50-летним стажем Виктор Николаевич считает, что молодежь не горит желанием трудиться на пасеках из-за тяжелых условий. Такая работа требует не только выносливости, но и хорошей физической подготовки. Если раньше приморцы приручали перепончатокрылых голыми руками, то новое поколение использует современные экипировки.
Сегодня пчеловоды работают в специальных головных уборах с защитными сетками, руки закрывают перчатками, а тела покрывают особыми костюмами с хитровыдуманной циркуляцией воздуха. Однако так было не всегда, поведал Виктор Николаевич.
«Мы с пацанами на пасеках трудились по пояс голыми и без перчаток. По сей день не могу в рукавицах работать. Без укусов не обходилось, конечно же. Бывает, придавишь случайно. А иногда улик агрессивный попадается», — отметил мужчина.
Но Виктор Николаевич, не обращая внимания на неприятные моменты, продолжает взаимодействовать с пчелами без экипировки. Он может надеть только хлопчатую рубаху, чтобы не обгореть под палящим солнцем. Также у мужчины есть главное правило: ничем не пахнуть. Тогда труженицы не тронут.
«Моюсь только хозяйственным нейтральным мылом перед походом к уликам. Пчелы бурно реагируют на посторонние запахи, в том числе на парфюм и алкоголь», — подчеркнул собеседник.
К слову, сын Виктора Николаевича, несмотря на пример отца, без защитных средств к ульям не подходит. Вероятно, современные пасечники к безопасности относятся иначе, нежели суровые пчеловоды, взращенные в советское время.
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