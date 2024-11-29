Части тела в пакете: расчлененку нашли на улице в Приморье — фото (18+)

Posted 28 ноября, 23:57
Published 28 ноября, 23:57
Modified 28 ноября, 23:59
Updated 28 ноября, 23:59
На улице во Владивостоке обнаружили части тела, что сильно напугало местных жителей. Останки животного нашли на Борисенко. Очевидцы предположили, что они могут принадлежать пони, однако откуда взялся жуткий пакет — неизвестно.
Ситуация привлекла внимание горожан. Местные жители выразили обеспокоенность по поводу безопасности в районе, а также возможного появления других подобных инцидентов. В социальных сетях обсуждают произошедшее.
Пока официальных комментариев насчет случившегося не поступало.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке заметили человека в багажнике авто.