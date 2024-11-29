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Posted 28 ноября, 23:57

Published 28 ноября, 23:57

Modified 28 ноября, 23:59

Updated 28 ноября, 23:59

Части тела обнаружили на улице жители Приморского края

Части тела в пакете: расчлененку нашли на улице в Приморье — фото (18+)

28 ноября 2024, 23:57
Фото: Изображение Midjourney.

Части тела обнаружили на улице жители Приморского края

Сюжет
Безопасность
Жуткий пакет с частями тела обнаружили жители Владивостока на одной из улиц города.

На улице во Владивостоке обнаружили части тела, что сильно напугало местных жителей. Останки животного нашли на Борисенко. Очевидцы предположили, что они могут принадлежать пони, однако откуда взялся жуткий пакет — неизвестно.

Фото: Vladivostok_dps

Ситуация привлекла внимание горожан. Местные жители выразили обеспокоенность по поводу безопасности в районе, а также возможного появления других подобных инцидентов. В социальных сетях обсуждают произошедшее.

Фото: Vladivostok_dps

Пока официальных комментариев насчет случившегося не поступало.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке заметили человека в багажнике авто.

«Было видно часть тела»: жители Владивостока заметили человека в багажнике — фото
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