Делом о подростке, переломавшем ноги в лагере в Приморье, заинтересовались федералы

В июле 2024 года подросток упал с крыши неогороженного строения лагеря и был госпитализирован с закрытым переломом предплечья. В настоящее время ему требуется реабилитация после операции. При этом выяснилось, что лагерь не имел лицензии на ведение деятельности и функционировал незаконно. На данный момент никто не привлечен к ответственности за произошедшее.