Делом о подростке, переломавшем ноги в лагере в Приморье, заинтересовались федералы

Posted 29 ноября, 05:30
Published 29 ноября, 05:30
Modified 29 ноября, 05:32
Updated 29 ноября, 05:32
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании уголовного дела, связанного с травмированием 14-летнего мальчика в детском спортивном лагере в поселке Ливадия Приморского края.
В июле 2024 года подросток упал с крыши неогороженного строения лагеря и был госпитализирован с закрытым переломом предплечья. В настоящее время ему требуется реабилитация после операции. При этом выяснилось, что лагерь не имел лицензии на ведение деятельности и функционировал незаконно. На данный момент никто не привлечен к ответственности за произошедшее.
Следственное управление СК России по Приморскому краю уже ведет расследование по данному делу. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Алексею Кузьмичеву предоставить доклад о ходе следствия и причинах задержек в расследовании. Исполнение данного поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.
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