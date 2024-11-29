«Дорога — гольный лед»: пробки из-за гололеда парализовали трассу в Приморье

Posted 29 ноября, 01:13
Published 29 ноября, 01:13
Modified 29 ноября, 01:15
Updated 29 ноября, 01:15
В Приморском крае наблюдается сильный гололед, на некоторых трассах льдом покрыто все дорожное полотно. Похожая ситуация и на объездной трасса в сторону Находки.
Гололед образовался из-за глубокого циклона, который накрыл регион на этой неделе.
По словам очевидцев, трассу чистят, но лед и пробки все же остаются.
Автомобилисты сталкиваются с трудностями при движении, а многие участки дороги становятся практически непроходимыми.
Специалисты призывают водителей быть особенно осторожными и выбирать безопасный скоростной режим.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро в Приморье ожидается новый сильный снегопад.