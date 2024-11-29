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Posted 29 ноября, 01:13

Published 29 ноября, 01:13

Modified 29 ноября, 01:15

Updated 29 ноября, 01:15

Гололед осложняет движение по трассе в Приморье

«Дорога — гольный лед»: пробки из-за гололеда парализовали трассу в Приморье

29 ноября 2024, 01:13
Фото: 1MI.

Гололед осложняет движение по трассе в Приморье

Сюжет
Снегопад
Очевидцы сообщают о сильном гололеде на объездной трассе в Находке.

В Приморском крае наблюдается сильный гололед, на некоторых трассах льдом покрыто все дорожное полотно. Похожая ситуация и на объездной трасса в сторону Находки.

Гололед образовался из-за глубокого циклона, который накрыл регион на этой неделе.

По словам очевидцев, трассу чистят, но лед и пробки все же остаются.

Видео: dpskontrol_125rus.

Автомобилисты сталкиваются с трудностями при движении, а многие участки дороги становятся практически непроходимыми.

Специалисты призывают водителей быть особенно осторожными и выбирать безопасный скоростной режим.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро в Приморье ожидается новый сильный снегопад.

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