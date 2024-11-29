Дождались: «Аэрофлот» открыл продажи билетов на рейсы по новому маршруту из Приморья

16 декабря начнут курсировать самолеты между Москвой и Хабаровском по два раза в неделю. В дальневосточную столицу с 17 декабря с частотой три раза в неделю. В Южно-Сахалинск — 19 декабря, а в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря.