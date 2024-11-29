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Posted 28 ноября, 23:42

Published 28 ноября, 23:42

Modified 28 ноября, 23:44

Updated 28 ноября, 23:44

Открыты продажи на дополнительные рейсы из Москвы в Приморский край

Дождались: «Аэрофлот» открыл продажи билетов на рейсы по новому маршруту из Приморья

28 ноября 2024, 23:42
Фото: vostokmedia.com.

Открыты продажи на дополнительные рейсы из Москвы в Приморский край

Сюжет
Аэрофлот
Стартовали продажи на новые маршруты с Дальнего Востока в столицу России. Расписание новых рейсов в материале.

С приходом зимы в России увеличивается спрос на маршруты Москва — Дальний Восток. Именно поэтому «Аэрофлот» принял решение ввести дополнительные рейсы в ДФО, сообщили в пресс-службе компании.

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Таким образом, вчера, 28 ноября, стартовали транзитные рейсы из столицы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск.

16 декабря начнут курсировать самолеты между Москвой и Хабаровском по два раза в неделю. В дальневосточную столицу с 17 декабря с частотой три раза в неделю. В Южно-Сахалинск — 19 декабря, а в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря.

«В зависимости от спроса и загрузки авиакомпания рассмотрит введение дополнительных прямых рейсов из Москвы в города Дальнего Востока на широкофюзеляжных самолётах», — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы снова могут летать на Курильские острова на регулярной основе.

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