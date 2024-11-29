Дума приняла в первом чтении бюджет Владивостока на 2025–2027 годы

Из ассигнований, планируемых на муниципальную программу «Общественный транспорт Владивостока», предлагается направить 850 млн рублей на обеспечение деятельности автомобильного транспорта, 115 млн рублей ― на электрический транспорт, 62 млн рублей ― на морской транспорт. По муниципальной программе «Жилье и городская среда» в следующем году планируется осуществить мероприятия по благоустройству общественных пространств за счет субсидий в размере 300 млн рублей, предусмотрены субсидии на сохранение историко-архитектурного облика зданий в объеме 231 млн рублей.