Дума приняла в первом чтении бюджет Владивостока на 2025–2027 годы

Posted 29 ноября, 01:14
Published 29 ноября, 01:14
Modified 29 ноября, 01:16
Updated 29 ноября, 01:16
Доходная часть проекта бюджета Владивостокского городского округа на 2025 год запланирована в сумме ― 31 443 146, 94 тыс. рублей, на 2026 год ― 26 476 791, 36 тыс. рублей, на 2027 год ― 27 376 393, 52 тыс. рублей.
Как доложил депутатам первый заместитель главы администрации города Сергей Дмитриенко, проект бюджета формировался исходя из увеличения объемов межбюджетных трансфертов: предусмотрено дополнительное финансирование в том числе за счет поступлений из краевого бюджета. Учитывались также инструменты программно-целевого планирования, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, механизмы оптимизации бюджетных расходов, повышения устойчивости и сбалансированности бюджета.
Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик акцентировал, что, работая над проектом бюджета, депутаты рассмотрели прогноз социально-экономического развития Владивостока, уделив особое внимание перспективным для города сферам экономики.
«На наполняемость бюджета повлияют такие факторы, как реализация на территории городского округа крупных проектов, содействующих росту инвестиций, притоку квалифицированных кадров ― в том числе, создание Восточного транспортно-логистического узла, а также инновационного центра на острове Русском. Наличие высокотехнологичных проектов дало возможность сделать достаточно оптимистичный прогноз по доходам на предстоящие три года», ― подчеркнул Андрей Брик.
Расходование бюджетных средств в 2025 году предусмотрено в рамках 12 муниципальных программ. На их реализацию запланировано 28 млрд 623 млн рублей, что составляет 89% от общих расходов бюджета, объем которых ― 32 млрд 45 млн рублей.
«Приоритет по расходам получила сфера образования, на нее планируется выделить более 52% бюджета, а также экономика ― 18%, жилищно-коммунальное хозяйство ― почти 9%. Таким образом, бюджет городского округа сохраняет свою социальную направленность», ― отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Евгений Пименов.
В том числе, на реализацию в 2025 году муниципальной программы «Образование и молодежь Владивостока» проектом бюджета запланированы средства в размере ― 16 621 348, 66 тыс. рублей; на реализацию программы «Дороги Владивостока» ― 3 520 757, 67 тыс. рублей.
Из ассигнований, планируемых на муниципальную программу «Общественный транспорт Владивостока», предлагается направить 850 млн рублей на обеспечение деятельности автомобильного транспорта, 115 млн рублей ― на электрический транспорт, 62 млн рублей ― на морской транспорт. По муниципальной программе «Жилье и городская среда» в следующем году планируется осуществить мероприятия по благоустройству общественных пространств за счет субсидий в размере 300 млн рублей, предусмотрены субсидии на сохранение историко-архитектурного облика зданий в объеме 231 млн рублей.
По итогам рассмотрения проекта бюджета Владивостокского городского округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов Дума города Владивостока приняла документ в первом чтении.
Проект бюджета будет вынесен на публичные слушания, которые решением Думы города Владивостока назначены на 10 декабря текущего года.
Как доложил заместитель главы администрации города Константин Стоценко, в результате уточнения объемов налоговых и неналоговых доходов, предусмотрено увеличение доходной части бюджета на 2024 год на сумму ― 39,2 млн рублей. За счет перераспределения, экономии бюджетных ассигнований, привлечения кредитов расходная часть бюджета увеличена в объеме ― 454,2 млн рублей, в том числе на увеличение финансового резерва выделено ― 450,5 млн рублей; увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования ― 9,6 млн рублей; обеспечение выплаты заработной платы работников учреждений физкультуры и спорта ― 3,4 млн рублей.
В связи с вносимыми изменениями основные параметры бюджета Владивостокского городского округа в 2024 году составят по доходам ― 32 990 379, 25 тыс. рублей, по расходам ― 33 551 916, 63 тыс. рублей, дефицит ― 561,5 млн рублей.
Данные изменения отражены в МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 18.12.2023 № 85-МПА „О бюджете Владивостокского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов“.
Дума города Владивостока приняла МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 04.05.2023 № 47-МПА „Об установлении иной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей“. Документом уточнены цели, на которые может быть предоставлена единовременная денежная выплата.
Как пояснила председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Людмила Таран, указанные изменения позволят заявителям получить поддержку по тем целям, которые предусмотрены соответствующим законодательством.
Дума города Владивостока приняла МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 15.08.2018 № 45-МПА „Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа“, которым устанавливаются требования к накоплению, сбору и вывозу бытовых отходов.
Как отметил председатель комитета по городскому хозяйству Думы города Николай Голояд, поправки, внесенные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию городских территорий, правилами по благоустройству муниципальных образований, действующими на федеральном уровне, позволят улучшить ситуацию с таким важным для Владивостока направлением, как вывоз бытовых отходов.
Внесение поправок в Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа предполагает проведение общественных обсуждений, которые предлагается провести в период с 3 декабря 2024 года по 16 января 2025 года.
Дума города Владивостока утвердила границы территориального общественного самоуправления «Сахарный ключ», которое будет осуществляться в границах трех жилых домов, расположенных на одноименной улице.
Решением Думы признано недействительным принятое ранее решение об установлении границ ТОС «40 лет ВЛКСМ 2/8». Как пояснил председатель комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы города Вячеслав Глушко, территориальное общественное самоуправление в этих границах более не осуществляется, поскольку не был предоставлен отчет о деятельности данного ТОС за 2023 год. Депутат подчеркнул:
«Важно, чтобы жители понимали, что необходимо соблюдать правовые требования, предъявляемые к ТОСам. Это позволит реализовать во Владивостоке больше актуальных инициатив по благоустройству придомовых территорий».
Подводя итог прошедшего заседания, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, в частности, отметил:
«Рассмотрев в первом чтении проект городского бюджета на 2025 год и плановый период, другие актуальные вопросы повестки, депутаты заложили основу устойчивого развития Владивостокского городского округа на ближайшие три года. Корректировки, внесенные Думой в правовую базу, позволят в дальнейшем укрепить позиции приморской столицы в экономике, социальной сфере, совершенствовать молодежную политику, улучшить экологическую ситуацию, эффективно решить ряд вопросов по развитию территориального общественного самоуправления, благоустройству придомовых территорий и общественных пространств».