Хлипкий лёд: фанатам зимней рыбалки придётся подождать, если жизнь дорога

Ну, а в минГОЧС, присоединяясь к словам экспертов, сухо напоминают: выход на лед влечет штраф, а за выезд на лед придется заплатить до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.