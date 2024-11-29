Хлипкий лёд: фанатам зимней рыбалки придётся подождать, если жизнь дорога

Posted 29 ноября, 00:20
Published 29 ноября, 00:20
Modified 29 ноября, 00:22
Updated 29 ноября, 00:22
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: выход на лед в начале зимы несет смертельную опасность и категорически запрещён.
В нынешнем году в Приморье стоял тёплый ноябрь, поэтому на бухтах, реках и озёрах края прочный лёд ещё не сформировался. И выход на него может стоить нетерпеливому любителю зимней рыбалки жизни.
— На реках и в морских акваториях говорить о становлении ледового покрова пока вообще не приходится. Нигде в Приморье еще нет льда, на который можно выходить без риска провалиться под него. Однако приморцы пренебрегают призывами спасателей не рисковать, и трагические случаи на водоемах в крае уже зарегистрированы, в частности, в Партизанском округе погиб подросток, — сообщили в ведомстве.
Напомним, зимой суда на воздушной подушке и команды спасателей дежурят в районе мыса Поспелова, на станциях Санаторная и Моргородок, а также в бухте Федорова. Используется и современная техника — квадрокоптеры обследуют обычные места скопления рыбаков-любителей.
Но даже эти меры не дают никакой гарантии, что спасатели успеют помочь, если легкомысленное желание «наловить рыбки» возобладает над инстинктом самосохранения и случится беда.
— Поэтому самый лучший способ сохранить жизнь и здоровье — повременить с прогулками и рыбалкой в акваториях Приморья, — подчёркивают эксперты.
Ну, а в минГОЧС, присоединяясь к словам экспертов, сухо напоминают: выход на лед влечет штраф, а за выезд на лед придется заплатить до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
О том, как правильно вести себя на льду и когда можно выходить на лёд, напомнит памятка (смотри фото).