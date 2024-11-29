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Posted 29 ноября, 00:20

Published 29 ноября, 00:20

Modified 29 ноября, 00:22

Updated 29 ноября, 00:22

В Приморском крае категорически запрещён выход на лёд

Хлипкий лёд: фанатам зимней рыбалки придётся подождать, если жизнь дорога

29 ноября 2024, 00:20
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае категорически запрещён выход на лёд

Сюжет
Зимняя рыбалка
В Приморском крае категорически запрещён выход на лёд. Фанатам зимней рыбалки министерство по делам ГО и ЧС региона настоятельно советует включить опцию «терпение» и дождаться, пока лёд в бухтах и на реках окрепнет. А пока — из-за тёплого ноября — он очень хлипкий.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: выход на лед в начале зимы несет смертельную опасность и категорически запрещён.

В нынешнем году в Приморье стоял тёплый ноябрь, поэтому на бухтах, реках и озёрах края прочный лёд ещё не сформировался. И выход на него может стоить нетерпеливому любителю зимней рыбалки жизни.

— На реках и в морских акваториях говорить о становлении ледового покрова пока вообще не приходится. Нигде в Приморье еще нет льда, на который можно выходить без риска провалиться под него. Однако приморцы пренебрегают призывами спасателей не рисковать, и трагические случаи на водоемах в крае уже зарегистрированы, в частности, в Партизанском округе погиб подросток, — сообщили в ведомстве.

Напомним, зимой суда на воздушной подушке и команды спасателей дежурят в районе мыса Поспелова, на станциях Санаторная и Моргородок, а также в бухте Федорова. Используется и современная техника — квадрокоптеры обследуют обычные места скопления рыбаков-любителей.

Но даже эти меры не дают никакой гарантии, что спасатели успеют помочь, если легкомысленное желание «наловить рыбки» возобладает над инстинктом самосохранения и случится беда.

— Поэтому самый лучший способ сохранить жизнь и здоровье — повременить с прогулками и рыбалкой в акваториях Приморья, — подчёркивают эксперты.

Ну, а в минГОЧС, присоединяясь к словам экспертов, сухо напоминают: выход на лед влечет штраф, а за выезд на лед придется заплатить до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

О том, как правильно вести себя на льду и когда можно выходить на лёд, напомнит памятка (смотри фото).

Фото: primorsky.ru

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о трагическом исходе попытки выхода на тонкий лёд.

Ребенок провалился под лед и погиб в Приморском крае
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#Новости#Общество#Владивосток#Зимняя рыбалка#Приморский край#Приморье
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