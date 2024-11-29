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Posted 29 ноября, 00:59

Published 29 ноября, 00:59

Modified 29 ноября, 01:01

Updated 29 ноября, 01:01

В Артёме в Приморском крае обновляются библиотеки

И даже песочница есть: библиотеки Артёма становятся современными и комфортными

29 ноября 2024, 00:59
Фото: artemokrug.gosuslugi.ru.

В Артёме в Приморском крае обновляются библиотеки

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В Артёмовском городском округе идёт масштабное преображение библиотек. Традиционные «книжкины дома» после ремонта становятся комфортными, современными, гостеприимными центрами общения.

В пресс-службе Артёмовского городского округа сообщили: торжественное открытие библиотеки №4 после модернизации прошло в посёлке Заводском.

Разумно зонированное пространство, позволяющее проводить в модернизированной библиотеке самые разные мероприятия — от встреч с интересными людьми до мастер-классов, новая модульная библиотечная и офисная мебель, современное цифровое оборудование — вот как теперь выглядит библиотека в посёлке Заводском. Новые подходы к планировке, к самой сути библиотечной деятельности (не просто выдача книг, а создание общественного пространства) позволили превратить это место в уникальный центр общения, где каждому посетителю будет интересно, а главное — полезно побывать.

— Библиотека № 4 в Заводском в процессе ремонта была полностью переоснащена, для посетителей здесь представлены мультимедийные патриотические комплексы «Победа» и «СВО», интерактивные песочницы, мультстудии, оборудование для слабовидящих, пандусы для маломобильных граждан, зарядные устройства для андроидов, оборудование для проведения конференций, скоростной интернет, звуковая аппаратура для организации и проведения качественных мероприятий, в том числе внестационарных выездных, — рассказали в пресс-службе АГО.

Также специалисты отметили, что совсем недавно в АГО — также после ремонта и пересонащения — открылась ещё одна библиотека — в посёлке Артемовском.

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#Новости#Артём#Библиотека#Чтение#Приморский край
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