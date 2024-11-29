И даже песочница есть: библиотеки Артёма становятся современными и комфортными

Posted 29 ноября, 00:59
Published 29 ноября, 00:59
Modified 29 ноября, 01:01
Updated 29 ноября, 01:01
В пресс-службе Артёмовского городского округа сообщили: торжественное открытие библиотеки №4 после модернизации прошло в посёлке Заводском.
Разумно зонированное пространство, позволяющее проводить в модернизированной библиотеке самые разные мероприятия — от встреч с интересными людьми до мастер-классов, новая модульная библиотечная и офисная мебель, современное цифровое оборудование — вот как теперь выглядит библиотека в посёлке Заводском. Новые подходы к планировке, к самой сути библиотечной деятельности (не просто выдача книг, а создание общественного пространства) позволили превратить это место в уникальный центр общения, где каждому посетителю будет интересно, а главное — полезно побывать.
— Библиотека № 4 в Заводском в процессе ремонта была полностью переоснащена, для посетителей здесь представлены мультимедийные патриотические комплексы «Победа» и «СВО», интерактивные песочницы, мультстудии, оборудование для слабовидящих, пандусы для маломобильных граждан, зарядные устройства для андроидов, оборудование для проведения конференций, скоростной интернет, звуковая аппаратура для организации и проведения качественных мероприятий, в том числе внестационарных выездных, — рассказали в пресс-службе АГО.
Также специалисты отметили, что совсем недавно в АГО — также после ремонта и пересонащения — открылась ещё одна библиотека — в посёлке Артемовском.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как меняются коридоры и рекреации в школах Артёма.