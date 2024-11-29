И даже песочница есть: библиотеки Артёма становятся современными и комфортными

Разумно зонированное пространство, позволяющее проводить в модернизированной библиотеке самые разные мероприятия — от встреч с интересными людьми до мастер-классов, новая модульная библиотечная и офисная мебель, современное цифровое оборудование — вот как теперь выглядит библиотека в посёлке Заводском. Новые подходы к планировке, к самой сути библиотечной деятельности (не просто выдача книг, а создание общественного пространства) позволили превратить это место в уникальный центр общения, где каждому посетителю будет интересно, а главное — полезно побывать.