Интерактивный пол и крестики-нолики: школы Владивостока преображаются

Ну, а самым любимым местом проведения досуга на перемене отныне в школе № 18 является коридор, в котором установили игровой стол-трансформер. Он может быть бильярдом, а может — мини-футболом. На переменах здесь всегда многолюдно, да и после занятий школьники теперь не спешат разбегаться: собираются и играют.