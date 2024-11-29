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Posted 29 ноября, 02:07

Published 29 ноября, 02:07

Modified 29 ноября, 10:03

Updated 29 ноября, 10:03

Современные развивающие пространства появляются в школах Владивостока

Интерактивный пол и крестики-нолики: школы Владивостока преображаются

29 ноября 2024, 02:07
Фото: vlc.ru.

Современные развивающие пространства появляются в школах Владивостока

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Наш Город
Коридоры и рекреации школ Владивостока преображаются, превращаясь в современные развивающие пространства. Например, в школе № 18 появились интерактивные зоны и зоны для умных игр.

В пресс-службе администрации Владивостока напомнили: подобное преображение стало возможным, благодаря грантовой программе мэрии, в рамках которой образовательные учреждения города получают деньги на реализацию проектов по созданию современных школьных пространств.

Школа № 18 стала одной из победительниц конкурса в 2024 году (всего гранты получили пять школ краевого центра) — и теперь в её коридорах и рекреациях появилась не только новая мебель, но и «говорящие стены», интерактивные зоны и даже настольные спортивные игры.

На каждом этаже школы — преображения. На первом отныне красуется электронное расписание, а бегущая строка выдает важную текущую информацию. Рядом со спортивным залом появился аэрохоккей — по окончании уроков здесь «рубятся» целые команды, а лучшие из лучших потом играют с преподавателем.

Ну, а самым любимым местом проведения досуга на перемене отныне в школе № 18 является коридор, в котором установили игровой стол-трансформер. Он может быть бильярдом, а может — мини-футболом. На переменах здесь всегда многолюдно, да и после занятий школьники теперь не спешат разбегаться: собираются и играют.

Не забыли преобразить и коридоры на этаже, где учатся начальные классы. На стенах для младшеклассников разместили доску с буквенными плитками для составления слов, крестики-нолики и шашки. Включайся в умную игру, тренируй серые клеточки!

Фото: vlc.ru

Ещё одной увлекательной зоной для времяпровождения школьников стал интерактивный пол. На нём образовательный процесс происходит с помощью компьютерных технологий, что позволяет детям получать новые знания в игровой форме и усваивать их быстрее.

— Составляя план преображения школьных пространств, мы советовались с учениками, — рассказала директор муниципальной школы №18 Татьяна Дворецкая. — Ребята хотели проводить перемены с пользой — мы пошли им навстречу. Изменения пришлись по душе всем: родителям, педагогам и, конечно, самим ученикам. Теперь у них есть возможность получать знания не только в классах, но и за их пределами.

Кстати, современные пространства — не единственное изменение в школе № 18. Здесь появились интерактивные панели — в рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда». Ученикам так понравилось писать новости и выводить их на экраны, что руководство школы задумалось о создании в 2025 году медиа-класса.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как преобразились другие школы, победившие в грантовом конкурсе администрации Владивостока.

На смену банальным коридорам: школы Владивостока преображаются — фото
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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