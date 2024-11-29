Интерактивный пол и крестики-нолики: школы Владивостока преображаются

Posted 29 ноября, 02:07
Published 29 ноября, 02:07
Modified 29 ноября, 10:03
Updated 29 ноября, 10:03
В пресс-службе администрации Владивостока напомнили: подобное преображение стало возможным, благодаря грантовой программе мэрии, в рамках которой образовательные учреждения города получают деньги на реализацию проектов по созданию современных школьных пространств.
Школа № 18 стала одной из победительниц конкурса в 2024 году (всего гранты получили пять школ краевого центра) — и теперь в её коридорах и рекреациях появилась не только новая мебель, но и «говорящие стены», интерактивные зоны и даже настольные спортивные игры.
На каждом этаже школы — преображения. На первом отныне красуется электронное расписание, а бегущая строка выдает важную текущую информацию. Рядом со спортивным залом появился аэрохоккей — по окончании уроков здесь «рубятся» целые команды, а лучшие из лучших потом играют с преподавателем.
Ну, а самым любимым местом проведения досуга на перемене отныне в школе № 18 является коридор, в котором установили игровой стол-трансформер. Он может быть бильярдом, а может — мини-футболом. На переменах здесь всегда многолюдно, да и после занятий школьники теперь не спешат разбегаться: собираются и играют.
Не забыли преобразить и коридоры на этаже, где учатся начальные классы. На стенах для младшеклассников разместили доску с буквенными плитками для составления слов, крестики-нолики и шашки. Включайся в умную игру, тренируй серые клеточки!
Ещё одной увлекательной зоной для времяпровождения школьников стал интерактивный пол. На нём образовательный процесс происходит с помощью компьютерных технологий, что позволяет детям получать новые знания в игровой форме и усваивать их быстрее.
— Составляя план преображения школьных пространств, мы советовались с учениками, — рассказала директор муниципальной школы №18 Татьяна Дворецкая. — Ребята хотели проводить перемены с пользой — мы пошли им навстречу. Изменения пришлись по душе всем: родителям, педагогам и, конечно, самим ученикам. Теперь у них есть возможность получать знания не только в классах, но и за их пределами.
Кстати, современные пространства — не единственное изменение в школе № 18. Здесь появились интерактивные панели — в рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда». Ученикам так понравилось писать новости и выводить их на экраны, что руководство школы задумалось о создании в 2025 году медиа-класса.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как преобразились другие школы, победившие в грантовом конкурсе администрации Владивостока.