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Posted 29 ноября, 04:12

Published 29 ноября, 04:12

Modified 29 ноября, 10:04

Updated 29 ноября, 10:04

vlc.ru

Изменение тарифа за содержание домов обсудили участники школы «Управдом» в Приморье

29 ноября 2024, 04:12
Фото: Максим Долбнин. vlc.ru

Во Владивостоке обсуждают изменение тарифа за содержание многоквартирных домов

Сюжет
Наш Город
В Думе Владивостока прошло финальное — в этом году — занятие школы грамотных потребителей «Управдом». Участники школы обсудили изменение платы за содержание многоквартирных домов во Владивостоке.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: на занятие «Управдома» пришли представители мэрии. Все вместе они обсудили формирование фонда капитального ремонта, сроки его проведения, а также и другие важные вопросы из области ЖКХ. И важнейшим из них стало повышение тарифа на содержание многоквартирных домов в краевом центре.

Анна Ивановская, начальник планово-экономического отдела управления содержания жилищного фонда администрации города пояснила собравшимся, почему необходимость изменения тарифа — это объективная реальность. В 2024 году, рассказала она, была проведена экспертиза действующих тарифов с привлечением независимой аудиторской фирмы ООО «ГК „ДВАЦ“. Среди поставленных перед исполнителем задач был и расчет нормативной себестоимости обслуживания и текущего ремонта многоквартирных домов.

По результатам экспертизы стало ясно: полная стоимость содержания жилья значительно превышает установленные тарифы.

Анна Ивановская привела примеры — в других краевых и областных центрах ДФО они давно намного выше, чем во Владивостоке: в Хабаровске — 37,23 руб./кв. м, в то время как во Владивостоке — 21,01 руб./кв. м.

— Совершенно ясно, что повышение тарифа — вынужденная мера, — сказала Анна Ивановская. — Низкий тариф, установленный много лет назад во Владивостоке, приводит к тому, что жилищный фонд не получает должного обслуживания. Поэтому администрация города пришла к решению утвердить размеры платы за содержание жилого помещения в «комбинированном варианте». Часть из них будет проиндексирована в соответствии с потребительскими ценами, а часть — утверждена по результатам экспертного заключения, — подчеркнула она

Участникам встречи разъяснили, как именно будет формироваться новый тариф: предлагается установить его для 16 групп домов, в зависимости от наличия инженерного оборудования и конструктивных особенностей. Тарифы будут варьироваться от 16,08 руб./кв.м до 38,10 руб./кв.м. Планируется, что для домов-хрущёвок сумма составит 27,47 руб./кв.м., а для 9-10 этажных домов со всеми услугами — 36,9 руб./кв.м.

В пресс-службе администрации Владивостока также подчеркнули, что муниципальный тариф применяется только в тех случаях, когда собственники не утвердили свой собственный, ориентируясь на расходы, необходимые именно для их дома.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как относятся к повышению тарифа на содержание жилья горожане.

Необходимо и важно: почему во Владивостоке повысится тариф на содержание жилья
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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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