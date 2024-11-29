Изменение тарифа за содержание домов обсудили участники школы «Управдом» в Приморье

Posted 29 ноября, 04:12
Published 29 ноября, 04:12
Modified 29 ноября, 10:04
Updated 29 ноября, 10:04
В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: на занятие «Управдома» пришли представители мэрии. Все вместе они обсудили формирование фонда капитального ремонта, сроки его проведения, а также и другие важные вопросы из области ЖКХ. И важнейшим из них стало повышение тарифа на содержание многоквартирных домов в краевом центре.
Анна Ивановская, начальник планово-экономического отдела управления содержания жилищного фонда администрации города пояснила собравшимся, почему необходимость изменения тарифа — это объективная реальность. В 2024 году, рассказала она, была проведена экспертиза действующих тарифов с привлечением независимой аудиторской фирмы ООО «ГК „ДВАЦ“. Среди поставленных перед исполнителем задач был и расчет нормативной себестоимости обслуживания и текущего ремонта многоквартирных домов.
По результатам экспертизы стало ясно: полная стоимость содержания жилья значительно превышает установленные тарифы.
Анна Ивановская привела примеры — в других краевых и областных центрах ДФО они давно намного выше, чем во Владивостоке: в Хабаровске — 37,23 руб./кв. м, в то время как во Владивостоке — 21,01 руб./кв. м.
— Совершенно ясно, что повышение тарифа — вынужденная мера, — сказала Анна Ивановская. — Низкий тариф, установленный много лет назад во Владивостоке, приводит к тому, что жилищный фонд не получает должного обслуживания. Поэтому администрация города пришла к решению утвердить размеры платы за содержание жилого помещения в «комбинированном варианте». Часть из них будет проиндексирована в соответствии с потребительскими ценами, а часть — утверждена по результатам экспертного заключения, — подчеркнула она
Участникам встречи разъяснили, как именно будет формироваться новый тариф: предлагается установить его для 16 групп домов, в зависимости от наличия инженерного оборудования и конструктивных особенностей. Тарифы будут варьироваться от 16,08 руб./кв.м до 38,10 руб./кв.м. Планируется, что для домов-хрущёвок сумма составит 27,47 руб./кв.м., а для 9-10 этажных домов со всеми услугами — 36,9 руб./кв.м.
В пресс-службе администрации Владивостока также подчеркнули, что муниципальный тариф применяется только в тех случаях, когда собственники не утвердили свой собственный, ориентируясь на расходы, необходимые именно для их дома.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как относятся к повышению тарифа на содержание жилья горожане.