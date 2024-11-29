Изменение тарифа за содержание домов обсудили участники школы «Управдом» в Приморье

Участникам встречи разъяснили, как именно будет формироваться новый тариф: предлагается установить его для 16 групп домов, в зависимости от наличия инженерного оборудования и конструктивных особенностей. Тарифы будут варьироваться от 16,08 руб./кв.м до 38,10 руб./кв.м. Планируется, что для домов-хрущёвок сумма составит 27,47 руб./кв.м., а для 9-10 этажных домов со всеми услугами — 36,9 руб./кв.м.