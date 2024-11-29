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Posted 29 ноября, 11:01

Published 29 ноября, 11:01

Modified 29 ноября, 11:01

Updated 29 ноября, 11:01

Картина дня в Приморье: несколько циклонов, сбитый тигр и пожар на парковке

Картина дня в Приморье: несколько циклонов, сбитый тигр и пожар на парковке

29 ноября 2024, 11:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Несколько циклонов

В Приморском крае царит спокойная погодная обстановка. Однако ситуация вот-вот изменится. Всему виной несколько циклонов, которые могут нагрянуть в регион уже в ближайшее время.

Несколько циклонов сразу: декабрь может начаться с резкого ухудшения в Приморье
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Сбитый тигр

Хищник попал под колеса авто в Приморском крае. Выяснились обстоятельства произошедшего.

Тигра сбили в Приморье — что известно?
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Пожар на парковке

Густой белый дым поднимается над Владивостоком. Вой сирен раздается неподалеку. Вероятно, в городе случился пожар. Кадры с места событий в материале «Восток-Медиа».

Вой сирен и огромный столб дыма: пожар случился во Владивостоке? — видео
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