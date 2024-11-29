Картина дня в Приморье: несколько циклонов, сбитый тигр и пожар на парковке

Posted 29 ноября, 11:01
Published 29 ноября, 11:01
Modified 29 ноября, 11:01
Updated 29 ноября, 11:01
Несколько циклонов
В Приморском крае царит спокойная погодная обстановка. Однако ситуация вот-вот изменится. Всему виной несколько циклонов, которые могут нагрянуть в регион уже в ближайшее время.
Сбитый тигр
Хищник попал под колеса авто в Приморском крае. Выяснились обстоятельства произошедшего.
Пожар на парковке
Густой белый дым поднимается над Владивостоком. Вой сирен раздается неподалеку. Вероятно, в городе случился пожар. Кадры с места событий в материале «Восток-Медиа».