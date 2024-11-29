Машина — в мясо, водитель в больнице: легковушка влетела под грузовик в Приморье

Госавтоинспекция Приморского края обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима. За минувшие сутки в регионе произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, из которых два с пострадавшими и 47 с материальным ущербом. В результате аварий два человека получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.