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Posted 29 ноября, 02:34

Published 29 ноября, 02:34

Modified 29 ноября, 02:36

Updated 29 ноября, 02:36

Седан смяло под грузовиком в Приморском крае

Машина — в мясо, водитель в больнице: легковушка влетела под грузовик в Приморье

29 ноября 2024, 02:34
Фото: prim_police.

Седан смяло под грузовиком в Приморском крае

Сюжет
Травмы
Жесткая авария с участием большегруза произошла в Приморье.

Госавтоинспекция Приморского края обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима. За минувшие сутки в регионе произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, из которых два с пострадавшими и 47 с материальным ущербом. В результате аварий два человека получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.

Одно из ДТП произошло на улице Верещагина во Владивостоке. 29-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio потерял управление и врезался в стоящий грузовик Dongfeng. В результате происшествия водителя Toyota госпитализировали с травмами.

Фото: prim_police

Госавтоинспекция напоминает, что скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением. В случае возникновения опасности водителям следует принимать меры к снижению скорости или остановке транспортного средства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о виновнике ДТП, который сбежал с места аварии в Приморье.

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