Машина — в мясо, водитель в больнице: легковушка влетела под грузовик в Приморье

Posted 29 ноября, 02:34
Published 29 ноября, 02:34
Modified 29 ноября, 02:36
Updated 29 ноября, 02:36
Госавтоинспекция Приморского края обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима. За минувшие сутки в регионе произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, из которых два с пострадавшими и 47 с материальным ущербом. В результате аварий два человека получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.
Одно из ДТП произошло на улице Верещагина во Владивостоке. 29-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Axio потерял управление и врезался в стоящий грузовик Dongfeng. В результате происшествия водителя Toyota госпитализировали с травмами.
Госавтоинспекция напоминает, что скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением. В случае возникновения опасности водителям следует принимать меры к снижению скорости или остановке транспортного средства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о виновнике ДТП, который сбежал с места аварии в Приморье.