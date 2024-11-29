Мужчина устроил пальбу по администрации в Приморье

Posted 29 ноября, 06:43
Published 29 ноября, 06:43
Modified 29 ноября, 06:45
Updated 29 ноября, 06:45
В Партизанске мужчина устроил стрельбу по окну здания из пневмата. Хулигана оперативно задержали. В пресс-службах УМВД и прокуратуры поделились новой информацией о происшествии.
Приморец выстрелил из пневматического пистолета в здание администрации и попал в окно на третьем этаже. В результате происшествия никто не пострадал, а стрелка доставили в отделение, сообщили в полиции.
Установлено, что задержанный был в алкогольном опьянении. На него возбудили уголовное дело, а оружие отправили на экспертизу. Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до семи лет.
В надзорном ведомстве отметили, что фигурант сначала стрелял в воздух, затем пальнул в здание и разбил окно. Сейчас его заключили под стражу на два месяца.
«Ход и результаты расследования уголовного дела по хулиганству, совершенному с применением оружия, находятся на контроле в надзорном ведомстве, — подчеркнули в прокуратуре.
Приморцы возмутились поступком горожанина.
«А если бы люди пострадали?»;
«Таким алкоголь вообще запрещен».
Некоторые накаляли обстановку в новых медиа провокационными комментариями:
«Он просто не хотел, чтобы Партизанск статус города потерял, наверное».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина открыл стрельбу прямо из окна многоэтажки. Оказалось, что приморец стрелял из игрушечного автомата, чтобы продемонстрировать возможности игрушки своему приятелю.