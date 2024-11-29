vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 06:43

Published 29 ноября, 06:43

Modified 29 ноября, 06:45

Updated 29 ноября, 06:45

Расстрелял здание администрации житель Приморского края

Мужчина устроил пальбу по администрации в Приморье

29 ноября 2024, 06:43
Фото: 1MI.

Расстрелял здание администрации житель Приморского края

Сюжет
Уголовное дело
В Приморском крае злоумышленник устроил стрельбу в центре города. Нетрезвый товарищ не только палил в воздух, но и взял под прицел административное здание.

В Партизанске мужчина устроил стрельбу по окну здания из пневмата. Хулигана оперативно задержали. В пресс-службах УМВД и прокуратуры поделились новой информацией о происшествии.

Пальнул из «пневматики» прямо в окно: опасного хулигана поймали в Приморье
Узнать подробнее

Приморец выстрелил из пневматического пистолета в здание администрации и попал в окно на третьем этаже. В результате происшествия никто не пострадал, а стрелка доставили в отделение, сообщили в полиции.

Установлено, что задержанный был в алкогольном опьянении. На него возбудили уголовное дело, а оружие отправили на экспертизу. Теперь мужчина может лишиться свободы на срок до семи лет.

В надзорном ведомстве отметили, что фигурант сначала стрелял в воздух, затем пальнул в здание и разбил окно. Сейчас его заключили под стражу на два месяца.

«Ход и результаты расследования уголовного дела по хулиганству, совершенному с применением оружия, находятся на контроле в надзорном ведомстве, — подчеркнули в прокуратуре.

Приморцы возмутились поступком горожанина.

«А если бы люди пострадали?»;
«Таким алкоголь вообще запрещен».

Некоторые накаляли обстановку в новых медиа провокационными комментариями:

«Он просто не хотел, чтобы Партизанск статус города потерял, наверное».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке мужчина открыл стрельбу прямо из окна многоэтажки. Оказалось, что приморец стрелял из игрушечного автомата, чтобы продемонстрировать возможности игрушки своему приятелю.

Пальбу открыли прямо из окна: выстрелы услышали во Владивостоке — что известно
Узнать подробнее
Читайте также:
Пенсионер поплатится за пальбу в сторону строителей в Приморье«В ребенка целился?»: история мужчины с опасным предметом продолжается в ПриморьеМогла свариться: человека, из-за которого женщина упала в кипяток, нашли в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Арест#Администрация#Партизанск#Хулиганство#Экспертиза#Алкогольное опьянение#Приморский край#Стрельба#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика