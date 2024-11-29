Обновленный сквер подарили жителям спального района Владивостока

Специалисты уже завершили основные работы по благоустройству: на месте уложили брусчатку, смонтировали ливневую канализацию, обустроили пандусы и расширили пешеходную зону. Также отремонтировали лестничные проемы и установили опоры освещения. Фонари подключат только в следующем году из-за технических особенностей.