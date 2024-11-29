Обновленный сквер подарили жителям спального района Владивостока

Posted 29 ноября, 07:44
Published 29 ноября, 07:44
Modified 29 ноября, 10:04
Updated 29 ноября, 10:04
Аллею Космонавтов обновляют на Тихой во Владивостоке. Проект реализуется в рамках региональной программы «1000 дворов» и охватывает участок между домами № 15, 17, 17а, 19а, 39, 41 и 45.
Основное внимание специалисты уделяют созданию безопасного и удобного пешеходного пространства для местных жителей.
Заместитель директора МКУ «Зелёный Владивосток» Анастасия Лакида отметила, что аллея расположена вблизи школ и жилых домов, что делает её популярной среди горожан.
«Для нас было важным сделать ее привлекательной не только для транзитного использования, но и для отдыха», — добавила она.
Специалисты уже завершили основные работы по благоустройству: на месте уложили брусчатку, смонтировали ливневую канализацию, обустроили пандусы и расширили пешеходную зону. Также отремонтировали лестничные проемы и установили опоры освещения. Фонари подключат только в следующем году из-за технических особенностей.
В данный момент подрядчики устраняют выявленные недочеты и устанавливают камеры видеонаблюдения, а также малые архитектурные формы для улучшения внешнего вида аллеи.
Ранее по программе «1000 дворов» во Владивостоке открыли новый сквер в районе Тобольской, 10, где вместо заброшенного пространства появилась комфортная пешеходная зона с лавочками, качелями и детскими площадками.
В этом году также продолжается благоустройство парка на Кирова, 116, и сквера на Ватутина, 26. На средства специального казначейского кредита идет второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани.
Кроме того, в благоустройстве участвуют представители бизнес-сообщества. Группа компаний «Самолет» создала новое общественное пространство рядом с центральной площадью, а компания «Реми» открыла большую детскую площадку на набережной в районе Батарейной. «Приморский кондитер» ведет строительство сквера на Алеутской.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как улица Мордовцева изменится во Владивостоке.