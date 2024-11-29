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Posted 29 ноября, 07:44

Published 29 ноября, 07:44

Modified 29 ноября, 10:04

Updated 29 ноября, 10:04

Во Владивостоке благоустраивают аллею Космонавтов для комфортного отдыха горожан

Обновленный сквер подарили жителям спального района Владивостока

29 ноября 2024, 07:44
Фото: vlc.ru.

Во Владивостоке благоустраивают аллею Космонавтов для комфортного отдыха горожан

Сюжет
Благоустройство
Работы по благоустройству аллеи Космонавтов завершают на улице Сахалинской во Владивостоке. После завершения всех работ она станет новым общественным пространством для прогулок и семейного отдыха.

Аллею Космонавтов обновляют на Тихой во Владивостоке. Проект реализуется в рамках региональной программы «1000 дворов» и охватывает участок между домами № 15, 17, 17а, 19а, 39, 41 и 45.

Основное внимание специалисты уделяют созданию безопасного и удобного пешеходного пространства для местных жителей.

Фото: vlc.ru

Заместитель директора МКУ «Зелёный Владивосток» Анастасия Лакида отметила, что аллея расположена вблизи школ и жилых домов, что делает её популярной среди горожан.

«Для нас было важным сделать ее привлекательной не только для транзитного использования, но и для отдыха», — добавила она.

Специалисты уже завершили основные работы по благоустройству: на месте уложили брусчатку, смонтировали ливневую канализацию, обустроили пандусы и расширили пешеходную зону. Также отремонтировали лестничные проемы и установили опоры освещения. Фонари подключат только в следующем году из-за технических особенностей.

Фото: vlc.ru

В данный момент подрядчики устраняют выявленные недочеты и устанавливают камеры видеонаблюдения, а также малые архитектурные формы для улучшения внешнего вида аллеи.

Фото: vlc.ru

Ранее по программе «1000 дворов» во Владивостоке открыли новый сквер в районе Тобольской, 10, где вместо заброшенного пространства появилась комфортная пешеходная зона с лавочками, качелями и детскими площадками.

В этом году также продолжается благоустройство парка на Кирова, 116, и сквера на Ватутина, 26. На средства специального казначейского кредита идет второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани.

Кроме того, в благоустройстве участвуют представители бизнес-сообщества. Группа компаний «Самолет» создала новое общественное пространство рядом с центральной площадью, а компания «Реми» открыла большую детскую площадку на набережной в районе Батарейной. «Приморский кондитер» ведет строительство сквера на Алеутской.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как улица Мордовцева изменится во Владивостоке.

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