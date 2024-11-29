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Posted 28 ноября, 23:44

Published 28 ноября, 23:44

Modified 28 ноября, 23:46

Updated 28 ноября, 23:46

Тяжелые трудовые будни на пасеке пугают молодежь Приморского края?

Почему молодежь не хочет заниматься пчеловодством? — мнение пасечника из Приморья

28 ноября 2024, 23:44
Фото: vostokmedia.com.

Тяжелые трудовые будни на пасеке пугают молодежь Приморского края?

Сюжет
Молодежь
Нелегкий труд порой пугает молодых жителей Приморского края. Однако опытные пчеловоды нуждаются в добросовестных преемниках. Почему так сложилось и почему их так сложно найти? — узнаете в материале.

Виктор Николаевич посвятил пчеловодству более пятидесяти лет. Но у любимого дела есть и недостатки, отметил мужчина.

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В сезон медосбора у пасечника, можно сказать, отваливается спина.

«Вот говорят, что у пчеловодов ни радикулита, ни болей в спине. Но это не так. Приходится стоять буквой „Г“ часами. Ведь если сегодня не сделаешь, завтра будет поздно, — улетят», — подчеркнул Виктор Николаевич.

Более того, работа с пчелами требует хорошей физической подготовки. Мужчине приходится трусить рамки для ульев, которые весят по 3-4 килограмма.

Труд, действительно, тяжелый. Поэтому, молодежь не особо горит желанием заниматься пчеловодством, отметил собеседник. Например, его сын постепенно освоился в нелегком деле не по своей воле.

«Сначала приходилось просить помочь. Затем, когда поднатаскался и влился в процесс, сам начал работать», — поведал мужчина.

Тут, по словам Виктора Николаевича, финансовая сторона сыграла значительную роль. Доход небольшой, но с ним оплачивать кредиты за квартиру и автомобиль легче. Теперь и жена сына постепенно познает азы пчеловодства. Совсем скоро супруги продолжат семейное дело, которое начали их родители в далеких 70-х годах.

Стоит отметить, что без молодежи опытным пасечникам тяжело. Например, Виктору Николаевичу непросто дается работа с документацией. Крайне сложно было вникнуть в процессы сдачи меда на анализы, оформления. А с информационной системой в ветеринарии он не разобрался по сей день. Эта задача, вероятнее всего, ляжет на плечи его преемника.

#Новости#Общество#Владивосток#Молодежь#Финансы#Приморский край#Приморский мёд
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