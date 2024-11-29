Почему молодежь не хочет заниматься пчеловодством? — мнение пасечника из Приморья

Posted 28 ноября, 23:44
Published 28 ноября, 23:44
Modified 28 ноября, 23:46
Updated 28 ноября, 23:46
Виктор Николаевич посвятил пчеловодству более пятидесяти лет. Но у любимого дела есть и недостатки, отметил мужчина.
В сезон медосбора у пасечника, можно сказать, отваливается спина.
«Вот говорят, что у пчеловодов ни радикулита, ни болей в спине. Но это не так. Приходится стоять буквой „Г“ часами. Ведь если сегодня не сделаешь, завтра будет поздно, — улетят», — подчеркнул Виктор Николаевич.
Более того, работа с пчелами требует хорошей физической подготовки. Мужчине приходится трусить рамки для ульев, которые весят по 3-4 килограмма.
Труд, действительно, тяжелый. Поэтому, молодежь не особо горит желанием заниматься пчеловодством, отметил собеседник. Например, его сын постепенно освоился в нелегком деле не по своей воле.
«Сначала приходилось просить помочь. Затем, когда поднатаскался и влился в процесс, сам начал работать», — поведал мужчина.
Тут, по словам Виктора Николаевича, финансовая сторона сыграла значительную роль. Доход небольшой, но с ним оплачивать кредиты за квартиру и автомобиль легче. Теперь и жена сына постепенно познает азы пчеловодства. Совсем скоро супруги продолжат семейное дело, которое начали их родители в далеких 70-х годах.
Стоит отметить, что без молодежи опытным пасечникам тяжело. Например, Виктору Николаевичу непросто дается работа с документацией. Крайне сложно было вникнуть в процессы сдачи меда на анализы, оформления. А с информационной системой в ветеринарии он не разобрался по сей день. Эта задача, вероятнее всего, ляжет на плечи его преемника.