Почему молодежь не хочет заниматься пчеловодством? — мнение пасечника из Приморья

Стоит отметить, что без молодежи опытным пасечникам тяжело. Например, Виктору Николаевичу непросто дается работа с документацией. Крайне сложно было вникнуть в процессы сдачи меда на анализы, оформления. А с информационной системой в ветеринарии он не разобрался по сей день. Эта задача, вероятнее всего, ляжет на плечи его преемника.