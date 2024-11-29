Почти 0,5 млн кв. м «зеленого» жилья построят в Приморье при поддержке ДОМ. РФ

Posted 29 ноября, 09:36
Published 29 ноября, 09:36
Modified 29 ноября, 09:38
Updated 29 ноября, 09:38
Госкомпания просубсидировала строительство в регионе почти 500 тыс. кв. м «зелёного» жилья, как сообщает автор статьи «Российская газета» Марина Трубилина.
«Активнее всего возможностью снизить ставку по проектному финансированию пользовались застройщики в Приморском крае (просубсидировано около 0,5 млн. кв. м „зелёного“ жилья)», — приводит газета сообщение пресс-службы госкомпании.
Поддержка проектов осуществлялась в рамках реализуемой ДОМ.РФ программы по субсидированию проектного финансирования. Согласно её условиям, девелоперы могут получить скидку на кредиты — максимально 5,5%. Из них 3,5% — за строительство домов в регионах, где отмечается недостаток жилищного строительства. Дополнительно от 1% до 2% — за соответствие проекта «зелёным» критериям программы. Среди них: высокий класс энергоэффективности, обеспеченность инфраструктурой, благоустройство, наличие звукоизоляции помещений и мероприятий по обращению со строительными отходами.
Как пояснила директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ Марина Слуцкая, программа «простимулировала создание качественного жилья именно на региональном уровне». Отмечается, что всего в рамках инициативы госкомпания поддержала строительство 1 млн кв. м «зелёного» жилья в семи субъектах РФ.