Почти 0,5 млн кв. м «зеленого» жилья построят в Приморье при поддержке ДОМ. РФ

Поддержка проектов осуществлялась в рамках реализуемой ДОМ.РФ программы по субсидированию проектного финансирования. Согласно её условиям, девелоперы могут получить скидку на кредиты — максимально 5,5%. Из них 3,5% — за строительство домов в регионах, где отмечается недостаток жилищного строительства. Дополнительно от 1% до 2% — за соответствие проекта «зелёным» критериям программы. Среди них: высокий класс энергоэффективности, обеспеченность инфраструктурой, благоустройство, наличие звукоизоляции помещений и мероприятий по обращению со строительными отходами.