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Posted 29 ноября, 05:52

Published 29 ноября, 05:52

Modified 29 ноября, 05:54

Updated 29 ноября, 05:54

Что известно о ДТП с участием тигра в Приморском крае?

Появились подробности о сбитом тигре в Приморье — комментарий специалиста

29 ноября 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney.

Что известно о ДТП с участием тигра в Приморском крае?

Сюжет
Тигр
В Приморском крае хозяин тайги выскочил на дорогу и попал под автомобиль. Директор центра «Амурский тигр» поделился новыми данными о происшествии.

В новых медиа появилась информация о том, что недалеко от Фокино сбили тигра. По словам подписчиков новых медиа, хищник выбежал на проезжую часть и угодил под колеса машины. После ДТП краснокнижный кот вскочил и скрылся в лесном массиве.

Испуганные автомобилист поспешил в город, где рассказал об инциденте полицейским.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву для разъяснения ситуации.

По словам специалиста, происшествие действительно случилось минувшей ночью. На горячую линию охотнадзора поступило сообщение о ДТП. Сотрудники ведомства работают на месте аварии. Однако пока ничего нового они не обнаружили.

«По повреждением машины можно предположить, что у тигра лёгкие травмы», — поведал Сергей Арамилев.

Однако эксперт подчеркнул, что стопроцентной гарантии в этом нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигры вышли к людям в Приморском крае.

Огромные хищники вышли к людям в Приморье — видео
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