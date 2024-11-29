Появились подробности о сбитом тигре в Приморье — комментарий специалиста

В новых медиа появилась информация о том, что недалеко от Фокино сбили тигра. По словам подписчиков новых медиа, хищник выбежал на проезжую часть и угодил под колеса машины. После ДТП краснокнижный кот вскочил и скрылся в лесном массиве.