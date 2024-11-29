Появились подробности о сбитом тигре в Приморье — комментарий специалиста

Posted 29 ноября, 05:52
Published 29 ноября, 05:52
Modified 29 ноября, 05:54
Updated 29 ноября, 05:54
В новых медиа появилась информация о том, что недалеко от Фокино сбили тигра. По словам подписчиков новых медиа, хищник выбежал на проезжую часть и угодил под колеса машины. После ДТП краснокнижный кот вскочил и скрылся в лесном массиве.
Испуганные автомобилист поспешил в город, где рассказал об инциденте полицейским.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву для разъяснения ситуации.
По словам специалиста, происшествие действительно случилось минувшей ночью. На горячую линию охотнадзора поступило сообщение о ДТП. Сотрудники ведомства работают на месте аварии. Однако пока ничего нового они не обнаружили.
«По повреждением машины можно предположить, что у тигра лёгкие травмы», — поведал Сергей Арамилев.
Однако эксперт подчеркнул, что стопроцентной гарантии в этом нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигры вышли к людям в Приморском крае.