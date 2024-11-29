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Posted 29 ноября, 04:23

Published 29 ноября, 04:23

Modified 29 ноября, 04:25

Updated 29 ноября, 04:25

ДТП с фурой парализовало движение на спуске с Первой речки во Владивостоке

Проезда нет: авария с фурой перекрыла Океанский проспект во Владивостоке — видео

29 ноября 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney.

ДТП с фурой парализовало движение на спуске с Первой речки во Владивостоке

Сюжет
Дорога
Жесткая авария с большегрузом заблокировала движение по Океанскому проспекту во Владивостоке. Очевидцы сообщают, что проезда нет.

На спуске с кольца Первой речки в сторону Океанского проспекта произошло ДТП с участием фуры, что вызвало серьезный затор.

В результате аварии грузовик врезался в легковой автомобиль, который теперь стоит поперек проезжей части. Видео поделились очевидцы.

Видео: vostokmedia.com.

На месте происшествия образовалась пробка, и автомобилисты сообщают о значительных задержках.

Очевидцы предупреждают о сложной ситуации на дороге и призывают водителей быть осторожными. О пострадавших не сообщалось.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП с участием большегруза в Приморье.

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