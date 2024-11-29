Проезда нет: авария с фурой перекрыла Океанский проспект во Владивостоке — видео

Posted 29 ноября, 04:23
Published 29 ноября, 04:23
Modified 29 ноября, 04:25
Updated 29 ноября, 04:25
На спуске с кольца Первой речки в сторону Океанского проспекта произошло ДТП с участием фуры, что вызвало серьезный затор.
В результате аварии грузовик врезался в легковой автомобиль, который теперь стоит поперек проезжей части. Видео поделились очевидцы.
На месте происшествия образовалась пробка, и автомобилисты сообщают о значительных задержках.
Очевидцы предупреждают о сложной ситуации на дороге и призывают водителей быть осторожными. О пострадавших не сообщалось.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП с участием большегруза в Приморье.