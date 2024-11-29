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Posted 29 ноября, 04:40

Published 29 ноября, 04:40

Modified 19 декабря, 04:42

Updated 19 декабря, 04:42

Прокуратура контролирует ситуацию с отключением тепла в центре Владивостока

Прокуратура контролирует ситуацию с отключением тепла в центре Владивостока

29 ноября 2024, 04:40
Фото: 1MI.
Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения теплоснабжения.

Утром 29 ноября 2024 года в результате порыва на участке сети теплоснабжения прекращено предоставление коммунальной услуги на ул. ул. Грибоедова, Гоголя, Толстого, Некрасовской во Владивостоке.

В настоящее время на тепловых сетях ведутся аварийно-восстановительные работы.

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока даст оценку исполнению требований законодательства, при предоставлении коммунальных услуг.

По результатам проверки надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

 

По материалам прокуратуры района

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