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Posted 29 ноября, 03:27

Published 29 ноября, 03:27

Modified 29 ноября, 03:29

Updated 29 ноября, 03:29

Размотало через весь проспект: эпичная авария попала на камеру во Владивостоке

Размотало через весь проспект: эпичная авария попала на камеру во Владивостоке

29 ноября 2024, 03:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ДТП
Во Владивостоке водитель выехал на автобусную полосу и пытался повернуть через три полосы движения. В результате произошло ДТП.

На Океанском проспекте во Владивостоке один из водителей проигнорировал знак «направление движения по полосам», выехал на автобусную полосу, и попытался повернуть с нее налево через всю проезжую часть. Это привело к аварийной ситуации и ДТП.

Видео: codd_vl.

Нарушение правил создало опасность для других участников движения. Центр организации дорожного движения Владивостока напоминает, что при движении в сторону перекрестка с Фонтанной необходимо строго соблюдать установленные знаки и правила.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморском крае.

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