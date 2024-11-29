Размотало через весь проспект: эпичная авария попала на камеру во Владивостоке

Posted 29 ноября, 03:27
Published 29 ноября, 03:27
Modified 29 ноября, 03:29
Updated 29 ноября, 03:29
На Океанском проспекте во Владивостоке один из водителей проигнорировал знак «направление движения по полосам», выехал на автобусную полосу, и попытался повернуть с нее налево через всю проезжую часть. Это привело к аварийной ситуации и ДТП.
Нарушение правил создало опасность для других участников движения. Центр организации дорожного движения Владивостока напоминает, что при движении в сторону перекрестка с Фонтанной необходимо строго соблюдать установленные знаки и правила.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморском крае.