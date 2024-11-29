С видом на Охотское море: новая туристическая база открывается в Сахалинской области

Особенность нового туристического комплекса на пляжной территории «Охота» в том, что он станет местом отдыха для жителей и гостей островного региона круглый год. И как раз первыми гостями могут стать любители подлёдного лова — у рыбаков будет возможность уже в этом зимнем сезоне первыми выйти на лёд и по мать самую вкусную рыбку.