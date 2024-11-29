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Posted 29 ноября, 01:02

Published 29 ноября, 01:02

Modified 29 ноября, 01:04

Updated 29 ноября, 01:04

Новая круглогодичная база отдыха в Сахалинской области привлечет туристов

С видом на Охотское море: новая туристическая база открывается в Сахалинской области

29 ноября 2024, 01:02
Фото: ГБУ «СТИЦ».

Новая круглогодичная база отдыха в Сахалинской области привлечет туристов

Сюжет
Туризм
Пляжная территория «Охота» в Сахалинской области станет еще одним местом притяжения туристов со всех районов острова, а также других российских регионов и иностранных гостей — здесь готовится принять первых посетителей новая база отдыха.

Открытие и прием первых гостей планируется уже в начале 2025 года. Круглогодичный туристический комплекс состоит из трех гостевых домов с джакузи под открытым небом, гостиницы на 29 номеров, ресторана на 70 посадочных мест с панорамным видом на море и настоящими русскими банями.

На стадии завершения строительства два первых гостевых дома — работы будут завершены в конце 2024 года. Остальная туристская инфраструктура — третий гостевой дом, гостиница на 29 номеров, ресторан с видом на море, бани, зона отдыха с кострищем и фонтаном будут возведены к концу 2025 года.

Фото: ГБУ «СТИЦ»

Особенность нового туристического комплекса на пляжной территории «Охота» в том, что он станет местом отдыха для жителей и гостей островного региона круглый год. И как раз первыми гостями могут стать любители подлёдного лова — у рыбаков будет возможность уже в этом зимнем сезоне первыми выйти на лёд и по мать самую вкусную рыбку.

Гостиница и ресторан с видом на море также станет идеальным местом для романтических выходных. Гостевые дома также располагают приятному отдыху в приятной компании — они оборудованы оборудованные настоящими каминами, зоной отдыха на крыше и джакузи под открытым небом. В таких домах можно разместить до 10 человек и принимать гостей в течение всего года.

Особое внимание уделяется баням с настоящим русским паром, которые также будут работать круглый год. Не забываем и о ресторане с панорамным видом на море, где будет преобладать настоящая островная кухня. Это позволит сделать любое торжество у моря ярким, красивым и по-настоящему сахалинским.

Фото: ГБУ «СТИЦ»
«Важно, чтобы в подобные масштабные проекты активно включался бизнес. Привлечение частных инвестиций в туристическую сферу является ключевым фактором устойчивого развития региона. Это не только способствует созданию новых рабочих мест и улучшению уровня жизни местных жителей, но и позволяет развивать и совершенствовать туристическую инфраструктуру. Появление всесезонного гостиничного комплекса преобразит пляж „Охота“, сделав его одной из главных туристических локаций острова. Концепция „отдыха у моря“ впервые для Сахалина станет круглогодичной», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев

Напомним, что в 2024 году пляж «Охота» первым на Дальнем Востоке прошел сертификацию на соответствие высоким федеральным стандартам «Синий флаг», войдя в перечень лучших сертифицированных пляжей России.

Фото: ГБУ «СТИЦ»
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