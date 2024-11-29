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Posted 29 ноября, 03:50

Published 29 ноября, 03:50

Modified 29 ноября, 03:52

Updated 29 ноября, 03:52

Серьезная авария с пострадавшими произошла в Приморском крае

Скорая и помятые машины: жесткое ДТП случилось в Надеждинском районе Приморья — видео

29 ноября 2024, 03:50
Фото: 1MI.

Серьезная авария с пострадавшими произошла в Приморском крае

Сюжет
Надеждинский район
Очевидцы сообщают о ДТП в Надеждинском районе Приморья. На месте работают медики скорой.

На трассе за селом Кипарисово в сторону Уссурийска случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи. На кадрах видно, что медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Видео: ussur_mikh_kray.

Подробности инцидента пока не раскрыты, однако очевидцы сообщают о значительных повреждениях автомобилей.

Обстоятельств произошедшего выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в пригороде Владивостока.

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