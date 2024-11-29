Скорая и помятые машины: жесткое ДТП случилось в Надеждинском районе Приморья — видео

Posted 29 ноября, 03:50
Published 29 ноября, 03:50
Modified 29 ноября, 03:52
Updated 29 ноября, 03:52
На трассе за селом Кипарисово в сторону Уссурийска случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.
На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники скорой помощи. На кадрах видно, что медики уже оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Подробности инцидента пока не раскрыты, однако очевидцы сообщают о значительных повреждениях автомобилей.
Обстоятельств произошедшего выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии в пригороде Владивостока.