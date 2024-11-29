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Posted 29 ноября, 01:24

Published 29 ноября, 01:24

Modified 29 ноября, 02:04

Updated 29 ноября, 02:04

Экспорт китайских пенных напитков в Приморский край увеличился

Сначала машины, потом пенное, что дальше: Китай «завоевывает» Приморье?

29 ноября 2024, 01:24
Фото: Изображение Midjourney.

Экспорт китайских пенных напитков в Приморский край увеличился

Сюжет
Экспорт
Вероятно, раньше не все регионы были знакомы с пенным из Поднебесной. Но, судя по статистике, в 2024 году многие россияне познакомились с азиатскими производителями.

Экспорт пенного в Россию из Поднебесной увеличился почти в два раза, сообщает издание «Коммерсант». С января по октябрь 2024 года поставки выросли до 25 500 000 долларов. Активный рост закупок зафиксирован летом. А в августе текущего года месячные объемы достигли максимума, согласно данным, которые регистрируются с 2015 года.

Важно отметить, что Россия заняла бронзу в экспорте пенного из КНР. К слову, в прошлом году РФ располагалась на пятом месте.

По мнению эксперта Олега Старухина, сейчас резкого увеличения спроса в стране не ожидается, но интерес россиян к импортному товару растет. Потребителей привлекает то, что китайские производители изготавливают достаточно легкие напитки и используют интересные добавки: рис и разные растения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что китайцы покорили автомобильный рынок в России.

Автомобильный феномен: какой азиатский производитель неожиданно покорил Приморье?
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