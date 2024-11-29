Сначала машины, потом пенное, что дальше: Китай «завоевывает» Приморье?

Posted 29 ноября, 01:24
Published 29 ноября, 01:24
Modified 29 ноября, 02:04
Updated 29 ноября, 02:04
Экспорт пенного в Россию из Поднебесной увеличился почти в два раза, сообщает издание «Коммерсант». С января по октябрь 2024 года поставки выросли до 25 500 000 долларов. Активный рост закупок зафиксирован летом. А в августе текущего года месячные объемы достигли максимума, согласно данным, которые регистрируются с 2015 года.
Важно отметить, что Россия заняла бронзу в экспорте пенного из КНР. К слову, в прошлом году РФ располагалась на пятом месте.
По мнению эксперта Олега Старухина, сейчас резкого увеличения спроса в стране не ожидается, но интерес россиян к импортному товару растет. Потребителей привлекает то, что китайские производители изготавливают достаточно легкие напитки и используют интересные добавки: рис и разные растения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что китайцы покорили автомобильный рынок в России.