Сначала машины, потом пенное, что дальше: Китай «завоевывает» Приморье?

Экспорт пенного в Россию из Поднебесной увеличился почти в два раза, сообщает издание «Коммерсант». С января по октябрь 2024 года поставки выросли до 25 500 000 долларов. Активный рост закупок зафиксирован летом. А в августе текущего года месячные объемы достигли максимума, согласно данным, которые регистрируются с 2015 года.