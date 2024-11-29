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Posted 29 ноября, 10:10

Published 29 ноября, 10:10

Modified 29 ноября, 10:10

Updated 29 ноября, 10:10

Снегопад и гололедица: синоптики не порадовали прогнозами на выходные в Приморье

Снегопад и гололедица: синоптики не порадовали прогнозами на выходные в Приморье

29 ноября 2024, 10:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Снегопад
Завтра, 30 ноября, метеорологи в Приморье прогнозируют сложные погодные условия, которые потребуют повышенного внимания как от автомобилистов, так и от пешеходов.

По всему краю местами возможен небольшой снегопад, а дорожные условия ухудшатся из-за образования гололедицы и снежного наката. Северо-западный ветер будет варьироваться от умеренного до сильного, особенно на побережье, где его интенсивность будет максимальной. Ночные температуры воздуха значительно понизятся, колеблясь в пределах -5…-20°C, тогда как дневные составят от -10 до +1°C.

Во Владивостоке прогнозируется переменная облачность при отсутствии осадков. Однако сильный северо-западный ветер станет отличительной чертой погодных условий. Температура воздуха ночью составит -6…-8°C, а днем повысится до 0…-2°C.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Ветер северо-западный будет умеренным, но в дневное время может усиливаться. Ночные температуры будут в диапазоне -9…-11°C, а дневные не поднимутся выше 0…-2°C.

В Находке ожидается подобная погода с переменной облачностью и отсутствием осадков, при этом северо-западный ветер будет изменяться от умеренного до временами сильного. Ночные температуры здесь будут чуть мягче, от -5 до -7°C, а дневные между -1 и +1°C.

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