Снегопад и гололедица: синоптики не порадовали прогнозами на выходные в Приморье

По всему краю местами возможен небольшой снегопад, а дорожные условия ухудшатся из-за образования гололедицы и снежного наката. Северо-западный ветер будет варьироваться от умеренного до сильного, особенно на побережье, где его интенсивность будет максимальной. Ночные температуры воздуха значительно понизятся, колеблясь в пределах -5…-20°C, тогда как дневные составят от -10 до +1°C.