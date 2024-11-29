Тигра сбили в Приморье — что известно?

Posted 29 ноября, 06:36
Published 29 ноября, 06:36
Modified 29 ноября, 06:38
Updated 29 ноября, 06:38
29 ноября в Приморье автомобилист сбил тигра.
В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Фокино поступило сообщение о происшествии на 89 км трассы. 20-летний водитель не заметил хищника, перебегающего проезжую часть, и сбил его.
На место инцидента прибыли сотрудники полиции и специалисты охотнадзора. После столкновения тигр скрылся в лесу. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут изучены все обстоятельства происшествия.
Полицейские призывают водителей соблюдать безопасную скорость и быть внимательными на дороге. Сотрудники охотнадзора продолжают поиски животного. Об обнаружении хищника следует сообщить в территориальные органы внутренних дел.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигр попал под колеса авто в Приморском крае.