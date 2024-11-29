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Posted 29 ноября, 06:36

Published 29 ноября, 06:36

Modified 29 ноября, 06:38

Updated 29 ноября, 06:38

В Приморье полиция проводит проверку после столкновения автомобиля с тигром

Тигра сбили в Приморье — что известно?

29 ноября 2024, 06:36
Фото: 1MI.

В Приморье полиция проводит проверку после столкновения автомобиля с тигром

Сюжет
Тигр
Хищник попал под колеса авто в Приморском крае. Выяснились обстоятельства произошедшего.

29 ноября в Приморье автомобилист сбил тигра.

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Фокино поступило сообщение о происшествии на 89 км трассы. 20-летний водитель не заметил хищника, перебегающего проезжую часть, и сбил его.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и специалисты охотнадзора. После столкновения тигр скрылся в лесу. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут изучены все обстоятельства происшествия.

Полицейские призывают водителей соблюдать безопасную скорость и быть внимательными на дороге. Сотрудники охотнадзора продолжают поиски животного. Об обнаружении хищника следует сообщить в территориальные органы внутренних дел.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тигр попал под колеса авто в Приморском крае.

Появились подробности о сбитом тигре в Приморье — комментарий специалиста
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