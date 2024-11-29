В открытом режиме: глава Артёмовского округа провёл встречу с жителями Суражевки

Posted 29 ноября, 03:48
Published 29 ноября, 03:48
Modified 29 ноября, 03:50
Updated 29 ноября, 03:50
В своём официальном telegram-канале глава Артёмовского городского округа отметил, что встречи с жителями АГО — постоянная практика, и он не намерен отказываться от живого общения с земляками.
На встрече жители Суражевки задавали вопросы, которые волновали их, касались жизни села и тех изменений, которые необходимы, чтобы сделать её лучше и комфортнее.
Например, прозвучал вопрос о проведении освещения по улице Ярославской от дома № 38 до дома № 46.
— Рассчитаем стоимость и запланируем в следующем году оборудование уличного освещения на этом участке, — ответил Вячеслав Квон, добавив: — В этом же районе установлена контейнерная площадка, расположение которой не устраивает местных жителей. На следующей неделе подрядчик планирует перенести ее вглубь от дороги, что будет удобнее для селян.
Спрашивали жители Суражевки и о том, когда будет приведена в порядок (оборудован тротуар, установлено освещение, поставлен новый павильон остановки общественного транспорта) на улице Кубанской. Глава АГО заверил сельчан, что администрация округа уже направляет запросы в министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края о рассмотрении этих вопросов.
— Странно, но почему-то некоторые жители Суражевки были уверены, что с 2025 года якобы отменят маршрут № 14, — отметил Вячеслав Квон. — Хочу опровергнуть эти слухи. Сейчас на маршруте работают восемь автобусов малого класса и два среднего. Интервал движения составляет 15 минут. Также в Суражевку можно доехать на маршруте № 16М. Так что проблем с транспортным сообщением в селе сейчас нет.
Глава АГО в своём telegram-канале отметил, что уже на новой рабочей неделе состоятся встречи с жителями ещё двух районов округа.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как проходят встречи главы АГО в разных районах города.