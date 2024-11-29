В открытом режиме: глава Артёмовского округа провёл встречу с жителями Суражевки

Спрашивали жители Суражевки и о том, когда будет приведена в порядок (оборудован тротуар, установлено освещение, поставлен новый павильон остановки общественного транспорта) на улице Кубанской. Глава АГО заверил сельчан, что администрация округа уже направляет запросы в министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края о рассмотрении этих вопросов.



— Странно, но почему-то некоторые жители Суражевки были уверены, что с 2025 года якобы отменят маршрут № 14, — отметил Вячеслав Квон. — Хочу опровергнуть эти слухи. Сейчас на маршруте работают восемь автобусов малого класса и два среднего. Интервал движения составляет 15 минут. Также в Суражевку можно доехать на маршруте № 16М. Так что проблем с транспортным сообщением в селе сейчас нет.



Глава АГО в своём telegram-канале отметил, что уже на новой рабочей неделе состоятся встречи с жителями ещё двух районов округа.