«Вкусили кровь»: овчарки-убийцы держат в страхе село в Приморье — видео (18+)

Подписчик новых медиа заявил, что два пса на самовыгуле рвут кошек и грызут собак. Также он поделился шокирующим видео-доказательством (18+), которое прислала девушка в чат в популярном мессенджере. На кадрах видно, как собаки напали на дворняжку. Бедолага легла на бок, вероятно, демонстрируя, что сдается. Однако, очевидец подчеркнул, что жертву овчарок спасли хозяева. Страшно представить, что случилось бы с собакой, если ее владельцы не подоспели бы вовремя.