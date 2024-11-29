«Вкусили кровь»: овчарки-убийцы держат в страхе село в Приморье — видео (18+)

Posted 29 ноября, 03:53
Published 29 ноября, 03:53
Modified 29 ноября, 03:55
Updated 29 ноября, 03:55
Сельчанин из Прохладного устал терпеть возмутительную безответственность и предал огласке вопиющий инцидент. Жители муниципалитета боятся за себя, своих детей и любимцев, отметил пользователь новых медиа.
Приморцев держат в страхе две овчарки, сообщается в соцсетях. По словам мужчины, они агрессивнее алабаев, которые бродят по улицам села.
Подписчик новых медиа заявил, что два пса на самовыгуле рвут кошек и грызут собак. Также он поделился шокирующим видео-доказательством (18+), которое прислала девушка в чат в популярном мессенджере. На кадрах видно, как собаки напали на дворняжку. Бедолага легла на бок, вероятно, демонстрируя, что сдается. Однако, очевидец подчеркнул, что жертву овчарок спасли хозяева. Страшно представить, что случилось бы с собакой, если ее владельцы не подоспели бы вовремя.
Также неравнодушный приморец подчеркнул, что животное, которое «вкусило кровь», несет потенциальную угрозу для людей. Тем не менее, хозяева опасных существ не принимают никаких мер, поделился мужчина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, в каких муках погибала собака на глазах равнодушных людей в Приморском крае.