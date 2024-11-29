«Волшебный пендель» — убирать снег в Хабаровске стали активнее после нагоняя Демешина

На особом контроле находится ситуация в краевом центре. Скорость и качество уборки снега нередко вызывает серьёзные нарекания у горожан. В этот раз также не обошлось без недовольства хабаровчан, которое проявилось уже в первые часы снегопада. Решение проблемы взял на личный контроль губернатор Дмитрий Демешин.