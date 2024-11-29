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Posted 29 ноября, 06:09

Published 29 ноября, 06:09

Modified 29 ноября, 06:11

Updated 29 ноября, 06:11

«Волшебный пендель» — убирать снег в Хабаровске стали активнее после нагоняя Демешина

«Волшебный пендель» — убирать снег в Хабаровске стали активнее после нагоняя Демешина

29 ноября 2024, 06:09
Фото: Администрация Хабаровска.
Снежный циклон обрушился на Хабаровский край 27–28 ноября. В настоящее время дорожные службы ликвидируют его последствия. На автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения увеличено количество механизированных групп.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, на федеральных автомагистралях работают 58 комбинированных дорожных машин, 13 автогрейдеров, 7 погрузчиков и 6 тракторов. Для борьбы с гололедными явлениями задействовано более 1 тысячи тонн реагентов. Снегоочистку и подсыпку краевых автотрасс выполняют 69 единиц техники — 39 комбинированных дорожных машин, 17 автогрейдеров, 8 тракторов, 4 погрузчика и бульдозер. Работа дорожных специалистов на линии отслеживается с применением аппаратуры спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и координируется ситуационным центром Хабаровского управления автомобильных дорог.

На особом контроле находится ситуация в краевом центре. Скорость и качество уборки снега нередко вызывает серьёзные нарекания у горожан. В этот раз также не обошлось без недовольства хабаровчан, которое проявилось уже в первые часы снегопада. Решение проблемы взял на личный контроль губернатор Дмитрий Демешин.

— Погодные условия снова стали проверкой на прочность для многих муниципальных руководителей. Я получаю массу жалоб на нечищеные дороги, особенно остро вопрос стоит в Хабаровске. В мэрии краевого центра сообщают, что сегодня на дорогах работают 50 единиц техники. У нас столько же обеспечивают порядок на всех дорогах региона. Хабаровчане видят, что расчищены более-менее центральные улицы. Но у нас везде люди живут! — прокомментировал ситуацию губернатор.

После оперативного вмешательства главы региона процесс расчистки улиц краевого центра от снега заметно активизировался. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил службам благоустройства продолжать уборку снега днем и ночью — до тех пор, пока улицы и дворы не будут приведены в нормативное состояние.

Стоит отметить, что на текущий момент городские власти справляются с ликвидацией последствий стихии гораздо лучше, чем прошлой зимой.

Как сообщили в мэрии Хабаровска, в ночь на 29 ноября на очистку городских трасс вышло 42 единицы спецтехники. Днём её количество увеличили. Сейчас на дорогах города работает 61 единица техники, в том числе 14 единиц привлечены от сторонних предприятий. Планируется использовать для посыпки дорог 228 тонн песко-соляной смеси и 6,2 тонны реагента.

— Наряду со снегоуборочными машинами предприятий благоустройства привлечена техника муниципальных организаций — таких, как «Водоканал», «Горсвет», «Горэлектросеть». Сформированы бригады по уборке улиц. Задача номер один — расширить максимально проезжую часть, очистить остановочные площадки для безопасного подъезда общественного транспорта, обработать дороги песко-соляной смесью, — прокомментировал Андрей Горшенин, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

Особое внимание городские службы уделяют дорогам, по которым ходит общественный транспорт. В числе приоритетных трасс — дороги на Пионерской, Павла Морозова, проспекте 60-летия Октября, а также улицы Южного микрорайона.

#Хабаровский край
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