Вой сирен и огромный столб дыма: пожар случился во Владивостоке? — видео

Posted 29 ноября, 07:24
Published 29 ноября, 07:24
Modified 29 ноября, 07:30
Updated 29 ноября, 07:30
В дальневосточной столице замечен дым, сообщают очевидцы. Горожане предполагают, что возгорание произошло в районе Квартала Чехова. Судя по звуку из видео, неподалеку уже звучит сирена. Вероятно, пожарные уже приближаются к месту происшествия.
Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию. Пока других подробностей не поступало.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огнеборцы спасли шесть человек из горящего дома во Владивостоке. Едкий дым отрезал путь из здания, без помощи спасателей приморцы не выбрались бы на улицу.