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Posted 29 ноября, 07:24

Published 29 ноября, 07:24

Modified 29 ноября, 07:30

Updated 29 ноября, 07:30

Вой сирен и огромный столб дыма: пожар случился во Владивостоке? — видео

Вой сирен и огромный столб дыма: пожар случился во Владивостоке? — видео

29 ноября 2024, 07:24
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Пожар
Густой белый дым поднимается над Владивостоком. Вой сирен раздается неподалеку. Вероятно, в городе случился пожар. Кадры с места событий в материале «Восток-Медиа».

В дальневосточной столице замечен дым, сообщают очевидцы. Горожане предполагают, что возгорание произошло в районе Квартала Чехова. Судя по звуку из видео, неподалеку уже звучит сирена. Вероятно, пожарные уже приближаются к месту происшествия.

Корреспондент «Восток-Медиа» обратился в пресс-службу МЧС России по Приморскому краю. В ведомстве сообщили, что уточнят информацию. Пока других подробностей не поступало.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огнеборцы спасли шесть человек из горящего дома во Владивостоке. Едкий дым отрезал путь из здания, без помощи спасателей приморцы не выбрались бы на улицу.

Шесть человек не смогли покинуть полыхающий дом самостоятельно во Владивостоке
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