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Posted 29 ноября, 03:26

Published 29 ноября, 03:26

Modified 29 ноября, 03:28

Updated 29 ноября, 03:28

Практически повсеместная метель накроет Приморский край

Зимний «ад» близко: с крепких морозов и жуткого ветра начнется декабрь в Приморье

29 ноября 2024, 03:26
Фото: 1MI.

Практически повсеместная метель накроет Приморский край

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Погода
Совсем скоро Приморский край ощутит влияние «адских» морозов вновь. Нелетная погода пожалует в регион в начале следующей недели, сообщает «Примгидромет».

В ночь на понедельник начнется снег, в южных районах зимним осадкам компанию составит дождь. Кое-где столбики термометров покажут -21°С, а на юге сохранится нулевая температура.

Днем заметет почти все районы Приморья. Только в южной части и на побережье сохранится дождливая погода. Стоит отметить, что воздух успеет прогреться до +4°С, а после обеда столбики термометров упадут вниз на 8 — 12 °С. Также в регионе задует северо-западный ветер.

Во вторник, 3 декабря, непогода сместится на Сахалин. Утром осадки прекратятся, но сильное дуновение ветра сохранится. Также в крае минимальная температура воздуха понизится до -21°С. Днем минусовые значения сохранятся, — -14 — -4 °С.

В среду, 4 декабря, морозы усилятся на 1 — 5 градусов. Также в некоторых районах прогнозируется небольшой снег.

Во Владивостоке понедельник начнется с дождя, после обеда начнется снегопад. Легкий плюс сменится похолоданием до -7°С. Во вторник осадков не предвидится, но в городе сохранится сильный ветер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморском крае сегодня.

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