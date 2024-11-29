Зимний «ад» близко: с крепких морозов и жуткого ветра начнется декабрь в Приморье

Posted 29 ноября, 03:26
Published 29 ноября, 03:26
Modified 29 ноября, 03:28
Updated 29 ноября, 03:28
В ночь на понедельник начнется снег, в южных районах зимним осадкам компанию составит дождь. Кое-где столбики термометров покажут -21°С, а на юге сохранится нулевая температура.
Днем заметет почти все районы Приморья. Только в южной части и на побережье сохранится дождливая погода. Стоит отметить, что воздух успеет прогреться до +4°С, а после обеда столбики термометров упадут вниз на 8 — 12 °С. Также в регионе задует северо-западный ветер.
Во вторник, 3 декабря, непогода сместится на Сахалин. Утром осадки прекратятся, но сильное дуновение ветра сохранится. Также в крае минимальная температура воздуха понизится до -21°С. Днем минусовые значения сохранятся, — -14 — -4 °С.
В среду, 4 декабря, морозы усилятся на 1 — 5 градусов. Также в некоторых районах прогнозируется небольшой снег.
Во Владивостоке понедельник начнется с дождя, после обеда начнется снегопад. Легкий плюс сменится похолоданием до -7°С. Во вторник осадков не предвидится, но в городе сохранится сильный ветер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморском крае сегодня.