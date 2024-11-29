Зимний «ад» близко: с крепких морозов и жуткого ветра начнется декабрь в Приморье

Днем заметет почти все районы Приморья. Только в южной части и на побережье сохранится дождливая погода. Стоит отметить, что воздух успеет прогреться до +4°С, а после обеда столбики термометров упадут вниз на 8 — 12 °С. Также в регионе задует северо-западный ветер.