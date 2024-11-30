Билеты висят во Владивостоке — кто и зачем их подвесил?

В театре молодёжи также напоминают важную суть подвешенных билетов: не забирать билеты без особой нужды и, если вы хотите порадовать свою любимую или, например, маму, то для них можно тоже подвесить билет в кассе. Для этого достаточно его купить, написать имя и фамилию получателя и подвесьте билет. Получателю сообщить, что его ждет сюрприз в Театре молодежи.