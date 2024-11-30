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Posted 30 ноября, 01:02

Published 30 ноября, 01:02

Modified 30 ноября, 01:04

Updated 30 ноября, 01:04

Практику подвешенных билетов ввёл Приморский краевой театр молодёжи

Билеты висят во Владивостоке — кто и зачем их подвесил?

30 ноября 2024, 01:02
Фото: Изображение Midjourney.

Практику подвешенных билетов ввёл Приморский краевой театр молодёжи

Сюжет
Приморский краевой театр молодежи
Что такое подвешенный кофе, знают, вероятно, многие кофеманы Владивостока и Приморья. А недавно в краевом центре появились и подвешенные билеты в театр.

Новая практика появилась в Приморском краевом театре молодёжи: здесь иногда в кассе можно обнаружить билеты, за которые не надо платить. Их кто-то купил для своих знакомых и оставил на кассе. А иногда подвешенные билеты оставляет и сам театр. Просто — для друзей.

— Почему мы так делаем? Суть довольно проста, мы хотим, чтобы вы чаще к нам ходили. Мы любим, когда это происходит неожиданно и спонтанно, — рассказали в пресс-службе театра молодёжи. — Вот вы шли мимо театра и вдруг решили: а почему нет? Зашли, спросили, а оказывается — есть подвешенные билеты. Вас ждут!

В театре молодёжи также напоминают важную суть подвешенных билетов: не забирать билеты без особой нужды и, если вы хотите порадовать свою любимую или, например, маму, то для них можно тоже подвесить билет в кассе. Для этого достаточно его купить, написать имя и фамилию получателя и подвесьте билет. Получателю сообщить, что его ждет сюрприз в Театре молодежи.

А чтобы получить подвешенный билет от театра, просто подойдите на кассу и спросите: «А какие подвешенные билеты сегодня есть?»

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о премьере в театре молодёжи.

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#Новости#Культура#Владивосток#Приморский краевой театр молодежи#Приморский край
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