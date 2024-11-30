Богатую взяли в оборот во Владивостоке: счёт изъятого идёт на десятки тысяч

Posted 30 ноября, 03:05
Published 30 ноября, 03:05
Modified 30 ноября, 03:07
Updated 30 ноября, 03:07
В пресс-службе администрации Владивостока отметили: на этой неделе спецтехника — экскаваторы и погрузчик, работали на реке Богатой. Здесь уже очищено более 2,5 километров реки, изъято 36 тысяч кубических метров смешанного грунта.
Как только работы на Богатой будут завершены, спецтехника отправится на реку Объяснения, что в районе Спортивной, и на Первую речку.
Всего нарастающим итогом уже расчищено более 7 километров русел рек Владивостока, изъято более 108 тысяч кубических метров смешанного грунта.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что сказал глава Приморского края о ходе работ по расчистке русел рек.