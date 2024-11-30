Богатую взяли в оборот во Владивостоке: счёт изъятого идёт на десятки тысяч

В пресс-службе администрации Владивостока отметили: на этой неделе спецтехника — экскаваторы и погрузчик, работали на реке Богатой. Здесь уже очищено более 2,5 километров реки, изъято 36 тысяч кубических метров смешанного грунта.



Как только работы на Богатой будут завершены, спецтехника отправится на реку Объяснения, что в районе Спортивной, и на Первую речку.



Всего нарастающим итогом уже расчищено более 7 километров русел рек Владивостока, изъято более 108 тысяч кубических метров смешанного грунта.