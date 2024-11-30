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Posted 30 ноября, 03:05

Published 30 ноября, 03:05

Modified 30 ноября, 03:07

Updated 30 ноября, 03:07

Расчистка русел рек активно ведётся во Владивостоке

Богатую взяли в оборот во Владивостоке: счёт изъятого идёт на десятки тысяч

30 ноября 2024, 03:05
Фото: vostokmedia.com.

Расчистка русел рек активно ведётся во Владивостоке

Сюжет
Благоустройство
Администрация Владивостока продолжает активные работы по расчистке русел рек в краевом центре. Это помогает улучшить водоотвод и минимизировать риск возможных подтоплений территорий во время сильных дождей.

В пресс-службе администрации Владивостока отметили: на этой неделе спецтехника — экскаваторы и погрузчик, работали на реке Богатой. Здесь уже очищено более 2,5 километров реки, изъято 36 тысяч кубических метров смешанного грунта.

Как только работы на Богатой будут завершены, спецтехника отправится на реку Объяснения, что в районе Спортивной, и на Первую речку.

Всего нарастающим итогом уже расчищено более 7 километров русел рек Владивостока, изъято более 108 тысяч кубических метров смешанного грунта.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что сказал глава Приморского края о ходе работ по расчистке русел рек.

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#Новости#Владивосток#Благоустройство#Приморский край#Расчистка рек
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