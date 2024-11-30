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Posted 30 ноября, 00:16

Published 30 ноября, 00:16

Modified 30 ноября, 00:18

Updated 30 ноября, 00:18

Жителя Владивостока привлекли к ответственности за игрушечное оружие

Доигрался: житель Владивостока будет наказан за слишком вольное обращение с игрушкой

30 ноября 2024, 00:16
Фото: 1MI.

Жителя Владивостока привлекли к ответственности за игрушечное оружие

Сюжет
Полиция
К административной ответственности будет привлечён мужчина, наделавший переполоху во Владивостоке стрельбой из окна. Правда, стрелял он из игрушки, но это стало ясно много позже. И не избавило от наказания.

Шалость не удалась — так можно кратко описать случившееся на улице Сафонова во Владивостоке. Потому что шалить, конечно, можно в любом возрасте. Но в меру.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю рассказали: в ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что на улице Сафонова во Владивостоке некий гражданин из окна многоквартирного дома стрелял из предмета, конструктивно схожего с пневматическим оружием.

На место происшествия выехали сотрудники полиции.

После проведённой проверки выяснилось: к 32-летнему владивостокцу приехал в гости приятель. Разговоры о том, о сём, словом, обычная мужская беседа «на расслабоне». В ходе общения он решил продемонстрировать знакомому игрушечный автомат, который приобрёл для своего сына, и совершил выстрел в окно, напугав прохожих.

Прохожие, как и сотрудники полиции, шутку не оценили. Точнее, оценили, но не так, как хотелось бы шутнику. В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — «Мелкое хулиганство».

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как в Приморье гражданин решил пострелять по зданию администрации.

Мужчина устроил пальбу по администрации в Приморье
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#Новости#Владивосток#Полиция#Приморский край#Происшествия
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